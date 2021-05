Brněnský festival uvede Sedláčkovu režii nebo Kunderovy Majitele klíčů

Festival Divadelní svět Brno získal výjimku z opatření proti šíření koronaviru, začne tedy podle plánu tento čtvrtek 20. května. Hrát se bude naživo se sníženou kapacitou hledišť, a to nejen venku, ale také v divadlech. Pořadatel, kterým je Národní divadlo Brno, zachová i připravenou on-line část.

"Dlouhé a náročné jednání se vyplatilo a ministerstvo zdravotnictví se nám rozhodlo udělit výjimku z platných epidemických opatření, čímž festivalu coby jednomu z pilotních projektů rozvolňování umožnilo jeho plnohodnotnou realizaci už od prvního dne," říká Martin Glaser, ředitel divadla i festivalu.

Tématem letošního ročníku je Nová perspektiva. Promítá se jak do programu, tak i šíře diváckých možností, protože festival bude možné prožít virtuálně.

Na programu jsou některé premiéry, které soubory nemohly uvést v době přísnějších protipandemických opatření. Patří mezi ně Manželská historie, kterou v režii Roberta Sedláčka nazkoušel Divadelní spolek Jedl u příležitosti desátého výročí založení. Ve stejný den, kdy má v Brně premiéru, bude záznam inscenace zařazen do programu videotéky Dramox.

Mahenovo divadlo poprvé uvede Majitele klíčů od Milana Kundery z 60. let minulého století, v Huse na provázku bude k vidění Setkání spiklenců a Redutu čeká česká premiéra hry Doktorka od britského dramatika Roberta Ickea.

Některé inscenace nezávislých divadel vznikly v přímé koprodukci s festivalem. Například pražské Studio Hrdinů připravilo on-line představení Oči v sloup. Rovněž pražské Divadlo X10 zase chystá novou hru Tomáše Loužného a Ondřeje Novotného jménem Druzí lidé.

Dětem je určeno představení David a Goliáš. Na piazzettě před Janáčkovým divadlem se naživo uskuteční hudebně-taneční projekt brněnského baletu nazvaný Noosféra neboli zmrzlinové andante pro tanečníky a fontánu.

Z loňského roku se do letošního programu přesouvá Antická linie, připravovaná jako pocta brněnským divadelním osobnostem Evě Stehlíkové a Františkovi Derflerovi, a profil režiséra Jana Kačeny, jenž vlivem nešťastné nehody zůstává od podzimu 2019 v dlouhodobě vážném stavu v nemocnici. V jeho režii A studio Rubín představí Traktát o stepním vlku, poprvé uvedený před čtyřmi roky.

Mezinárodní rozměr festivalu zůstane zachován díky on-line programu. Zdarma budou k vidění inscenace z Maďarska, Slovenska či Německa včetně mnichovské interpretace Čechovových Tří sester režisérky Susanne Kennedyové nebo taneční inscenace If at All od izraelské Kibbutz Contemporary Dance Company.

Pro návštěvu divadla bude zapotřebí platný test nebo doklad o očkování či prodělané nemoci. Plošně vláda zřejmě povolí pořádání kulturních akcí pro 500 lidí uvnitř až od pondělí 24. května, kdy už bude festival v plném proudu. Podmínkou ale bude maximální obsazení 50 procent kapacity míst k sezení.

Od tohoto pondělí lze v Česku pořádat kulturní akce venku maximálně pro 700 sedících lidí. Musí buď absolvovat test, nebo mít odstup nejméně 14 dnů od očkování, případně maximálně 90 dnů od prodělání nemoci covid-19. Celou dobu si diváci musí chránit dýchací cesty.