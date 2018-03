Brněnské divadlo Husa na provázku slaví 50 let od prvního představení

Už se klube... aneb Dobré ráno všem, probudili jste se do DNE HUSY! Přesně před 50 lety - 15. 3. 1968 Husa na provázku odehrála své první veřejné představení. My tuto skutečnost dnes budeme slavit celý den! Už za dvě se otevře Dům umění města Brna, který jen a pouze dnes hostí výstavu 18262 DNŮ HUSY (otevřeno bude od 10,00 do 20,00) v 16,00 tu proběhne kulatý stůl Karla Krále o budoucnosti DHNP a v 18,00 vernisáž výstavy. Ve 20,00 už v naší budově odehrajeme vzpomínkový kabaret PANTA REI v režii Břetislava Rychlíka, na který naváže koncert kapely Meteor z Prahy, se kterým si zazpívají i ti, které s ním už tak často nevídáte... Přijďte k nám, slibujeme, že se vás tam pokusíme dostat VŠECHNY! Vizuál:Atelier Kaiser