Boj o šek na milion. Jihlavské divadlo bude streamovat Čtyři vraždy stačí, drahoušku

Horácké divadlo Jihlava připravuje premiéru černé komedie Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Uskuteční se on-line tuto sobotu 3. dubna. S dalšími novinkami divadlo počítá až v příští sezoně.

Horácké divadlo Jihlava je kvůli opatřením proti koronaviru uzavřené, zaměstnance pravidelně testuje. Nákaza se zde nešíří, říká mluvčí Mirka Kvíčalová.

Testy zatím odhalily tři pozitivní - dva techniky a pracovníka dílen, které se nacházejí mimo divadlo. "Docela jsme měli zatím štěstí na to, že u nás nebyla epidemie. Lidi se chovají velice racionálně, tím, že pracujeme každý ve své kanceláři, ve své dílně, máme dost omezené kontakty. Vždycky jsme to chytli v rámci jedné dílny, dál to nikdy nešlo," popisuje Kvíčalová.

Komedii Čtyři vraždy stačí, drahoušku nastudoval jediný profesionální soubor na Vysočině pod vedením hostujícího režiséra Michala Zetela. Scénář napsal dramatik a scenárista Miloš Macourek s režisérem Oldřichem Lipským v roce 1970. Nechali se volně inspirovat humoristickým detektivním románem jugoslávského spisovatele Nenada Brixiho Mrtvým vstup zakázán z roku 1960.

Jihlavská inscenace vychází ze scénáře, který pro Divadlo Petra Bezruče v Ostravě roku 2007 přepsala dramaturgyně Ilona Smejkalová. V roli středoškolského učitele Georga Camela, který se nevědomky zaplete do souboje dvou gangsterských band o šek na milion dolarů, se v Jihlavě představí Ondřej Šípek.

S on-line premiérou má divadlo zatím jedinou zkušenost. Na malé scéně takto loni uvedlo hru Tajemství, šílenství, podivnost, láska aneb Ženy Boženy Němcové, na kterou si vstupenky koupilo asi 200 diváků. "Teď to vypadá, že můžeme prodat o něco víc, očekáváme, že dvojnásobek," avizuje Kvíčalová.

Jedním z důvodů podle ní je, že jde o titul pro širší publikum, které přiláká látka známá z televizního zpracování.

Po premiéře se soubor chystá zkoušet inscenaci Poklekni před duší, která navazuje na řadu her představujících mimořádné osobnosti Vysočiny.

Poklekni před duší je věnováno meziválečnému nakladateli a katolickému mysliteli Josefu Florianovi. Hru pro Horácké divadlo napsal Martin Františák, který ji zároveň bude režírovat. Původně se premiéra měla konat v květnu, ale je odsunutá na příští sezonu.