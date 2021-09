Arnoštek režíruje Kouř. Muzikál podle filmu uvede Divadlo Na Fidlovačce

V režii Šimona Cabana, který před třemi desítkami let ztvárnil Arnoštka ve filmu Kouř, se tento muzikál Tomáše Vorla dostane na jeviště. Pražské Divadlo Na Fidlovačce uvede dlouho připravovanou inscenaci 15. září. Kromě Šimona Cabana se na ní podílí také jeden ze scenáristů Lumír Tuček nebo autor hudby Michal Vích.

V muzikálu účinkují David Kraus, Václav Jílek, Sara Sandeva, Michal Slaný, Jitka Schneiderová nebo Tomáš Matonoha.

"Je to divadelní adaptace, něco jiného než film," říká Caban. Režiséra Vorla požádal o archivní materiály a texty, z nichž vznikaly různé verze scénáře. "V divadelní adaptaci jsou jen slova Lumíra Tučka a hudba Michala Vícha, jsou tam také věci, které se do filmu nevešly. Jsme delší než film, všechny známé hlášky tady jsou zachovány, ale film to není. Ale je to taky dobrý," dodává.

Kouř měl premiéru 1. února 1991 a podobně jako další české snímky uvedené na převratném přelomu 80. a 90. let trochu unikl širšímu publiku. Postupně si ale vydobyl značnou popularitu. Loni se po digitálním restaurování vrátil na plátna.

Vypráví o mladém inženýrovi Mirkovi, kterého ve filmu hrál Jan Slovák a jenž na své první působiště přichází se záměrem pracovat. To se v bizarních poměrech posledních let totalitní křeče ukazuje být nečekaným výstřelkem.

Mirek svým neobvykle normálním postojem uvádí do chodu běh "místních" dějin, až nakonec rozhořčený, probuzený dav svrhne společenské zlo, zosobněné nekompetentními šéfy, a nastoluje nové pořádky. Ty však v mnohém začínají připomínat pořádky staré, jen obrácené naruby.

Ve filmu dále účinkují Eva Holubová jako konstruktérka Běhalová, Lucie Zedníčková coby dívka zvaná Kotě, Jaroslav Dušek hraje velitele milicí a šéfa oddělení výzkumu Šmída, David Vávra pak barmana. Výkony herců a chytlavé parodie na disco hudbu 80. let jsou zřejmě důvodem, proč si film nachází fanoušky, kteří mají rádi retro.

Většině utkvěla zejména postava Arnoštka, dýdžeje a kulturního referenta účinkujícího v klubu Socialistického svazu mládeže, kterého jako nevkus diskotékové hudby 80. let ztvárnil právě Šimon Caban. "Pozval mě Tomáš Vorel, původně chtěl oslovit Martina Zbrožka, který ale emigroval. Zahrál jsem a zatančil to a pak jsem na to zapomněl," vzpomíná dnes Caban, kterého nakonec předaboval právě Zbrožek.

Scéna s kulturním referentem Arnoštkem z filmu Kouř. Foto: Národní filmový archiv. | Video: Vorel Film

Později scénu viděl Cabanův tehdy asi desetiletý syn a otce ke svému překvapení poznal. V té době už se z filmu pomalu stávala populární záležitost a Cabanovi začali volat studenti, aby jim jako DJ zahrál na maturitním plese. "To už mi ale bylo padesát. Pak přišlo Divadlo Na Fidlovačce, zda bych Kouř neinscenoval," dodává Šimon Caban.

Inscenace bude plná původních písní, choreografii připravuje Petra Parvoničová, která spolupracuje s autorem původní choreografie Michalem Cabanem. "A jsem rád, že z toho je cítit jakýsi ovan Baletní jednotky Křeč," doplňuje Lumír Tuček. Baletní jednotku Křeč založili na přelomu 70. a 80. let právě bratři Cabanové se studenty uměleckých škol.

Po premiérách 15. a 16. září bude Kouř na repertoáru Fidlovačky znovu 28. září plus 20. a 31. října.