Divadlo Broadway chystá muzikál podle Alexandra Dumase. Napsali ho Michal David a Lou Fanánek

před 43 minutami

Pražské Divadlo Broadway chystá muzikál Michala Davida Muž se železnou maskou. Příběh známý z knihy Alexandra Dumase opatřil texty Lou Fanánek Hagen z kapely Tři sestry. Na scénáři spolupracovali Michal Suchánek a Richard Genzer, v hlavních rolích mušketýrů se objeví Josef Vojtek, Petr Kolář, Daniel Hůlka a Václav Vydra. Královnu Annu Rakouskou si zahraje Helena Vondráčková v alternaci s Radkou Fišarovou a Ivou Marešovou. "Je to běžné Dumasovské dílo, v podstatě další díl Tří mušketýrů. Romantika, lásky a zrady, jak to v jeho dílech vždy musí být. Já to mám rád, současný muzikál bych udělat neuměl," řekl Lou Fanánek Hagen. Premiéra se uskuteční 1. listopadu.

