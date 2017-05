Divadelní Open Air Program v Hradci bude vzduchoprázdno zaplňovat dobrými nápady

před 1 hodinou

Open Vacuum, to je téma 18. ročníku oblíbeného divadelního festivalu Open Air Program Hradec Králové, který ve městě proběhne od 23. do 30. června. "V průběhu festivalu přimějeme návštěvníky, aby nám pomohli otevřít vzduchoprázdno, které nás všechny někdy obklopuje. Budeme společně hledat odpovědi na otázky související s definováním hranic, vztahem k místu, kde žijeme, a co, jak a s kým sdílíme," říká ředitelka festivalu Martina Erbsová. Mezi dvěma stovkami účinkujících letos budou například Divadlo Spektákl, Vosto5, Studio Damúza, improvizační skupina 20 000 židů pod mořem anebo hudební skupina Midi Lidi. Akce je součástí Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů.

