Digitalizace Černého Petra objevila dosud neznámou scénu. Bude ale jen součástí DVD

Celovečerní debut Miloše Formana Černý Petr z roku 1963 se na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách dočká digitálně zrestaurované verze, v níž pak půjde do českých kin. Restaurátoři během práce objevili jednu neznámou scénu, po konzultaci s Formanem a pomocným režisérem Ivanem Passerem ji ale do finální verze nezařadili. Scénář k této tragikomedii napsali Forman s Jaroslavem Papouškem. Šlo o první spolupráci nastupujících autorů, která později pokračovala úspěšnými snímky Lásky jedné plavovlásky a Hoří, má panenko.

Zrestaurovaný celovečerní debut Miloše Formana z roku 1963 Černý Petr se bude promítat 4. září na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách v rámci sekce Venice Classics, která prezentuje výběr nejlepších digitálně restaurovaných snímků uplynulého roku.

Po premiérách bude Národní filmový archiv nabízet restaurovaný snímek do distribuce všem kinům v České republice.

V průběhu restaurování odborníci objevili na začátku filmu jednu neznámou scénu. Po konzultaci s Milošem Formanem a Ivanem Passerem, jenž na Černém Petrovi pracoval jako pomocný režisér, ji ale do finální verze nezařadili.

"Tato scéna se do finální podoby filmu nedostala, a tak není ani součástí restaurované verze. Objeví se ale mezi bonusovými materiály na připravovaném DVD," podotkla filmová restaurátorka Tereza Frodlová.

Cílem restaurování bylo přiblížit se původní podobě filmu, jak jej mohli vidět diváci v roce 1964. Restaurátoři proto z filmu digitálně odstranili známky stárnutí a opotřebení.

Nadčasový humor

Autenticita snímku, který zobrazuje absurdní rysy československé všednodennosti raných 60. let, stojí na bezprostředních výkonech obsazených neherců. Učně Petra ztvárnil dnes již nežijící Ladislav Jakim, jeho kamaráda Čendu Vladimír Pucholt a Petrova otce Jan Vostrčil. Petrovu známost z koupaliště hraje Pavla Martínková-Novotná.

Spor o digitalizaci Podoba digitalizování archivních českých filmů byla nedávno předmětem vášnivých sporů. Na jedné straně stojí aktivní filmači, především Asociace českých kameramanů, a na druhé Národní filmový archiv. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) proto letos složil expertní skupinu, která má definovat a doporučit optimální postup při digitalizaci.

"Myslím, že dnešní doba je mnohem rychlejší než doba, kdy se film Černý Petr natáčel. Vidím to u malých dětí, protože filmy, na které se dívají, mají úplně jiné tempo. Tenkrát byl život mnohem pomalejší a nevím, jestli třeba ten film nebude pro dnešní diváky trochu zdlouhavý. Ale jako umělecké nahlédnutí do díla Miloše Formana bude jeho uvedení přínosem," dodala Martínková-Novotná.

Podle ředitele Národního filmového archivu Michala Breganta si ale Černý Petr zaslouží něco jako znovuobjevení. "Způsob Formanova humoru jako projev svobodného ducha nepatří jen do 60. let," řekl.

Projekt digitalizace Černého Petra vyšel na 700 tisíc korun. Pro Národní filmový archiv je to už podruhé, co v Benátkách prezentuje restaurovaný snímek. V roce 2013 to byl Pytel blech Věry Chytilové.