Detektiv, vězeň, řidič i prezident. Herec Morgan Freeman slaví osmdesátiny

před 41 minutami

Americký herec Morgan Freeman proslul rolemi detektivů, vězňů, řidiče i prezidenta. K filmu se přitom dostal až ve svých padesáti letech. Z profese mechanika u amerického letectva odešel začátkem 60. let a vystudoval herectví na Los Angeles Community College a tanec v New Yorku. Jako herec debutoval na Brodwayi v muzikálu Hello, Dolly (1968). Na filmových plátnech se objevil poprvé ve snímku z vězeňského prostředí Brubaker (1980). Ačkoliv hrál v desítce filmů a má za sebou několik nominací na Oscara i Zlatý glóbus, sošky se dočkal až roku 2005 za vedlejší roli ve snímku Clinta Eastwooda Million Dollar Baby. S filmem však nekončí ani ve svých osmdesáti letech.

