Děsivé věci teprve přijdou. Nový krimiseriál Vzteklina vypráví o vzteklých zvířatech i lidech

před 4 hodinami

Tak trochu jako Pustina. I názvem se jí nový kriminální seriál s prvky thrilleru z produkce České televize podobá. Vzteklina, jejíž první díl se dnes vysílá od 20 hodin, má i podobné ambice, byť nikoliv tak vytříbený styl. Chce vyprávět nejen o krvavém mordu a napínavém vyšetřování, ale též o českých "kostlivcích ve skříni". Láká na atmosféru šumavského kraje, desítky divokých zvířat i "zvířata" mezi lidmi. A také na závěr, který se vymyká kriminálnímu žánru.

V celé Evropě není tak osamělého koutu světa, popisoval milovanou Šumavu místní rodák spisovatel Karel Klostermann. Kus té klostermannovské krajiny, jež "působí jako melancholická píseň", by nepochybně rádi vyobrazili i tvůrci seriálu Vzteklina, který dnes začíná vysílat Česká televize.

Hned první scéna ale připomíná o něco současnější inspiraci. Chata v lesích se topí v temnotě noci, opilí kumpáni sotva ostří, když jdou ven vykonat potřebu. A venku číhá zlo skoro jako ze slavného hororu Sama Raimiho Lesní duch z roku 1981.

Ne snad že by autoři Vztekliny natočili úvodní tajuplný krvavý mord v Raimiho agresivním, roztřeseném stylu. Divák uvyklý tuzemské upovídané televizní produkci však okamžitě zbystří.

Vzteklina je další temnou kriminálkou, která hledá genia loci, podobně jako oceňovaná Pustina od HBO či Rapl České televize. Po vytěžené severočeské krajině Pustiny a Krušnohoří Raplu tedy přichází další drsný kraj se svéráznými lidmi a nevyzpytatelnou krajinou.

Do toho kraje přijíždí virolog Pavel Rogl, který má prošetřit, jak se na Šumavě objevila zvířata nakažená vzteklinou. A od prvních chvil je jasné, že plachý Pavel v podání Kryštofa Hádka, jenž hovoří až přehnaně spisovnou mluvou, mezi místní nezapadne. Tím spíš, že brzy začne nabourávat práci místních kriminalistů, jimž se snaží ukázat, že právě vyšetřovaná dvojnásobná vražda opilců z lesní chaty by mohla s výskytem vztekliny souviset.

Spíš thriller než klasická kriminálka

Už z prvního dílu je vidět, že diváky čeká spíše thriller než klasická kriminálka. A že vzteklina nebude jen hybatelem policejního vyšetřování, ale též metaforou. "V tomhle kraji je vztek od jisté doby zakořeněn," říká Pavlovi místní doktor.

Z tříminutového sestřihu všech šesti dílů, který novináři viděli, je jasné to, co první část jen naznačí: že někdy se i lidé chovají jako vzteklá zvířata zahnaná do kouta. A také to, že o napínavé okamžiky nebude nouze. Scenárista Jan Stehlík měl při psaní vyšší ambice než jen pátrat po vrahovi či původu vztekliny. Ze skříně chce vytáhnout jednoho kostlivce typického pro českou společnost.

Proč mluví tak spisovně?

První díl však ukazuje, že spojení napínavé žánrové podívané s touhou vypovědět něco podstatného o kraji a lidech, kteří v něm žijí, neprobíhá zdaleka s takovou pečlivostí a elegancí jako například ve zmiňované Pustině.

Po klaustrofobně atmosférické úvodní scéně z lesa seriál až příliš spoléhá na televizní detailní záběry a nedaří se mu přesvědčivě vykreslit protagonistu Pavla, jehož spisovná mluva jistě není náhodou, ale dosud ji tvůrci nijak nevysvětlili. Místní postavičky jako kriminalista v podání Leoše Nohy umí svou jadrnou úlohu sehrát uvěřitelněji.

Vzteklina nicméně rozhodně nabízí jedno z nejtrefněji vykreslených prostředí v kriminální seriálové produkci České televize. Je dobře, že ho tvůrci podávají odlehčeněji než blata a bažiny severských či amerických seriálů typu Temného případu, v našich končinách totiž snaha o přehnanou temnotu působí obvykle nechtěně komicky.

O to víc, je-li protkána mysteriózními motivy, tak jako třeba ve sledovaném předloňském Labyrintu. Tehdy bylo těžké potlačit uštěpačný smích, když se v lomu nedaleko od Brna objevila mrtvola probodená mečem a omotaná hadem.

Vzteklina v první části spíše než na výprodej slavných seriálových vzorů ze zahraničí - na psychopaty a kraj prostoupený zlem - láká na rázovité venkovské prostředí, přitom ale jasně dává najevo, že děsivé věci teprve přijdou.

Vzteklina Kriminální seriál, thriller

Česká republika, 2018, 6×56 min

Režie: Tomáš Bařina

Scénář: Jan Stehlík

Hrají: Kryštof Hádek, Johana Matoušková, Jan Vlasák, Igor Bareš, Filip Čapka, Leoš Noha, Stanislav Majer, Pavla Beretová, Přemysl Bureš, Gabriela Heclová a další

Premiéra v České televizi: 10. ledna 2018

Zaťatý intelektuál Pavel zatím pátrá na vlastní pěst a divák má tendenci počkat si, jak se jeho postava vyvine. Stejně jako na slibované desítky zvířat, s nimiž se natáčelo. Či na to, zda stálice televizních kriminálek Stanislav Majer bude větší zvíře než vzteklé lišky a medvědi. Dle ukázek to vypadá, že jeho pěsti toho namluví o dost víc než ústa.

Vzteklina je z rodu projektů, kterým se chce držet palce navzdory nedostatkům. Navzdory pocitu, že by potřebovala více času, filmařské invence či financí, aby dokázala lépe zužitkovat atmosférický šumavský kraj. Ale třeba to ještě přijde.

"Známé pravidlo zní, že důležité je nepokazit konec," poznamenává trochu šibalsky scenárista Jan Stehlík. První díl nabízí dost důvodů, proč si na něj počkat.