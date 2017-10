Obrazem: Designblok začal. Tohle je potrava pro tělo i ducha, kterou letos návštěvníkům servíruje

před 49 minutami

Do 30. října 2017 patří holešovický Průmyslový palác a okolí přehlídce současného designu Designblok. Vévodí jí Designérie - instalace na téma jídlo, v rámci které se návštěvníci mohou jako na pouti projet na kolotoči. Pro akci ho připravili Maxim Velčovský a Veronika Jiroušková. V Průmyslovém paláci a Lapidáriu ale návštěvníci najdou stovky dalších designových předmětů - nádobí, nábytek, hračky, oblečení či šperky letos vystavuje 304 umělců. Organizátoři lákají i na doprovodný program, který nabízí módní přehlídky, diskuse na témata spojená s designem nebo koncert indierockové kapely Please the Trees. Podívejte se do naší galerie, co všechno je na Designbloku k vidění či vyzkoušení.

