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Kultura

Den židovských památek zpřístupní v Česku přes 60 synagog a hřbitovů

ČTK

Více než 60 synagog a hřbitovů bude možné zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit v neděli 9. srpna při Dni židovských památek. Loni to bylo zhruba 80 památek. Letošní devátý ročník akce zájemcům otevře jednak památky, které prošly opravou, a také ty, jež nejsou obvykle přístupné.

Svátek světel
Jeruzalémská synagoga je pravoslavná židovská synagoga, která se nachází na Jeruzalémské ulici v Praze. Letos v srpnu ji bude možné zdarma navštívit u příležitosti Dne židovských památek. Foto: Aktuálně.cz – Vojtěch Marek
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Bude mezi nimi synagoga v Neveklově na Benešovsku po restaurování stropu nebo postupně rekonstruované synagogy v Pacově na Pelhřimovsku a v Čáslavi.

Historie současné neveklovské synagogy sahá do 17. století. Pozornost si podle Veselého zaslouží rovněž synagoga v Divišově na Benešovsku, ale také v Písku nebo v Krnově. Organizátoři, k nimž patří Federace židovských obcí v ČR, letos nově zpřístupní židovské hřbitovy v Čížkovicích na Litoměřicku, Miroticích na Písecku či Přehořově na Táborsku.

Seznam přístupných památek zveřejnil web projektu, synagogy a hřbitovy budou v neděli otevřené od 10:00 do 17:00. Na některých místech se uskuteční doprovodný program. Komentované prohlídky budou například na hřbitovech ve Slaném, Tučapech na Táborsku, Pardubicích či Nýrsku na Klatovsku. "Celodenní doprovodný program pak čeká návštěvníky mimo jiné v Čáslavi, Neveklově, Volyni nebo v Žamberku," uvedl Veselý.

V Praze je součástí projektu letos Jeruzalémská synagoga na Novém Městě. Na její ženské galerii jsou k vidění dvě stálé expozice o péči o židovské památky.

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Židovská obec v Praze podle Veselého vlastní 30 synagog a 175 židovských hřbitovů ve třech krajích a patří k nejvýznamnějším investorům jejich obnovy. Během druhé světové války nacisté v tuzemsku vypálili, zbořili nebo zničili na 70 synagog, dalších 105 synagog zaniklo mezi lety 1948 a 1989.

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Do dnešní doby se dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů, a to ve vlastnictví některé z devíti židovských obcí nebo jejich federace. Památky, obvykle chráněné státem, patří také do majetku měst, církví i soukromých majitelů.

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