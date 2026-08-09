Den židovských památek dnes otevře v Česku i místa, kam se jinak nepodíváte

Dnešní Den židovských památek otevře v ČR přes 60 synagog a hřbitovů, které budou moci lidé navštívit zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Letošní devátý ročník akce zájemcům otevře v čase od 10:00 do 17:00 opravené památky a památky, které nejsou obvykle přístupné.
Je mezi nimi třeba synagoga v Neveklově na Benešovsku po restaurování stropu nebo postupně rekonstruované synagogy v Pacově na Pelhřimovsku a v Čáslavi, sdělil Pavel Veselý z Židovské obce v Praze.
Seznam otevřených památek je na webu projektu. Na některých místech je naplánovaný i doprovodný program. Podle Veselého bude mimo jiné v Čáslavi, Neveklově, Volyni nebo v Žamberku. Na hřbitovech ve Slaném, Tučapech na Táborsku, Pardubicích či Nýrsku na Klatovsku budou komentované prohlídky.
V Praze je letos součástí projektu Jeruzalémská synagoga na Novém Městě. Na její ženské galerii jsou k vidění dvě stálé expozice o péči o židovské památky.
Židovská obec v Praze podle Veselého vlastní 30 synagog a 175 židovských hřbitovů ve třech krajích a patří k nejvýznamnějším investorům jejich obnovy. Při druhé světové válce nacisté v tuzemsku vypálili, zbořili nebo zničili na 70 synagog, dalších 105 synagog zaniklo mezi lety 1948 a 1989.
Do dnešní doby se v Česku dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů, a to ve vlastnictví některé z devíti židovských obcí nebo jejich federace. Památky, obvykle chráněné státem, patří také do majetku měst, církví i soukromých majitelů.
Moldavský muž s motorovou pilou. Zemi slibuje vstup do EU jako „náboženský akt“
Moldavsko, nejchudší země Evropy, znovu svírá energetická krize, politické spory i rostoucí nedůvěra veřejnosti. Nový premiér Vasile Tofan slibuje liberální reformy. Jenže v zemi, kde třetina obyvatel žije v chudobě, se rychlá řešení hledají těžko. V reportáži přímo z moldavského hlavního města popisujeme, jak vypadá situace v zemi deset měsíců po klíčových volbách.
Lehečku v Montrealu srazily vlastní chyby. Sabalenková dál tápe
Jiří Lehečka dohrál na Masters v Montrealu v osmifinále. Rafaelu Jódarovi podlehl 3:6, 3:6, český tenista udělal 34 nevynucených chyb.
Tajfun Dolphin přichází. Na východním pobřeží Číny evakuovali přes 400 tisíc lidí
Dvě hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 1400 letů a úřady evakuovaly více než 400 000 lidí z ohrožených oblastí v očekávání příchodu tajfunu Dolphin, který na Okinawě na jihu Japonska zranil sedm lidí. Očekává se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě Číny buď v neděli večer, nebo v pondělí ráno.
„Součást našeho světa.“ Vědec vysvětluje, proč Češi stojí na straně Izraele
Češi stojí ve válce v Pásmu Gazy na straně Izraele mimo jiné proto, že ho vnímají jako součást západního světa, kdežto Palestince jako jiné, orientální. Jedná se o významný faktor, byť není jediný. ČTK to řekl Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Podle něj k rozdílnému vnímání přispívají i média, která konflikt zjednodušují.
Od Lyonu k bezradnosti. Sparta se změnila k nepoznání a Priske marně hledal odpovědi
Proti Lyonu fotbalová Sparta zářila, o pár dní později v Boleslavi působila bezradně. Brian Priske po porážce 0:2 přiznal, že nemá odpovědi.