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Kultura

Den židovských památek dnes otevře v Česku i místa, kam se jinak nepodíváte

ČTK

Dnešní Den židovských památek otevře v ČR přes 60 synagog a hřbitovů, které budou moci lidé navštívit zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Letošní devátý ročník akce zájemcům otevře v čase od 10:00 do 17:00 opravené památky a památky, které nejsou obvykle přístupné.

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Jeruzalémská synagoga v Praze je letos součástí projektu.Foto: Aktuálně.cz – Vojtěch Marek
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Je mezi nimi třeba synagoga v Neveklově na Benešovsku po restaurování stropu nebo postupně rekonstruované synagogy v Pacově na Pelhřimovsku a v Čáslavi, sdělil Pavel Veselý z Židovské obce v Praze.

Seznam otevřených památek je na webu projektu. Na některých místech je naplánovaný i doprovodný program. Podle Veselého bude mimo jiné v Čáslavi, Neveklově, Volyni nebo v Žamberku. Na hřbitovech ve Slaném, Tučapech na Táborsku, Pardubicích či Nýrsku na Klatovsku budou komentované prohlídky.

V Praze je letos součástí projektu Jeruzalémská synagoga na Novém Městě. Na její ženské galerii jsou k vidění dvě stálé expozice o péči o židovské památky.

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Židovská obec v Praze podle Veselého vlastní 30 synagog a 175 židovských hřbitovů ve třech krajích a patří k nejvýznamnějším investorům jejich obnovy. Při druhé světové válce nacisté v tuzemsku vypálili, zbořili nebo zničili na 70 synagog, dalších 105 synagog zaniklo mezi lety 1948 a 1989.

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Do dnešní doby se v Česku dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů, a to ve vlastnictví některé z devíti židovských obcí nebo jejich federace. Památky, obvykle chráněné státem, patří také do majetku měst, církví i soukromých majitelů.

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