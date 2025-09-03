Kultura

Delonovy děti se rok po jeho smrti přou o majetek a změny v závěti

ČTK ČTK
před 58 minutami
Už více než rok po smrti francouzského herce Alaina Delona se jeho tři děti přou o dědictví, píše agentura DPA. Jádrem sporu je otázka, jestli je platný dodatek k závěti.
Alain Delon s dcerou Anouchkou Delon na festivalu v Cannes v roce 2019.
Alain Delon s dcerou Anouchkou Delon na festivalu v Cannes v roce 2019. | Foto: Reuters

Nejmladší syn renomovaného francouzského herce Alain-Fabien Delon nyní chce u soudu napadnout dodatek k závěti z roku 2022, který činí jeho sestru Anouchku jedinou dědičkou autorských práv jejich otce, a prohlásit jej za neplatný, informoval deník Le Monde. Opírá se přitom o dosud nezveřejněné lékařské dokumenty, které údajně dokazují, že jeho otec nebyl v době podpisu dodatku k závěti duševně způsobilý.

Jednatřicetiletý Alain-Fabien sourozencům oznámil, že zahajuje soudní řízení, přičemž se opírá o záznamy Delonova domácího lékaře, které mu byly předány po jeho smrti, informoval deník. Alain-Fabien chce také zrušit dar z února 2023 ve prospěch Anouchky, držící 51procentní podíl ve společnosti, která vlastní značku a obrazová práva Alaina Delona. První civilní řízení se má podle deníku Le Monde konat 9. března 2026 u soudu v Paříži.

Související

Sbohem, věčný svůdče. Pohřeb Delona se konal za zavřenými dveřmi, spočine u svých psů

delon

Závěť z roku 2015, která rozděluje Delonův majetek na tři části, předmětem roztržky není. Podle ní má majetek v odhadované hodnotě několika desítek milionů eur připadnout z 50 procent jeho dceři a po 25 procentech jeho synům.

Delon zemřel 18. srpna 2024 ve věku 88 let. Již před smrtí této filmové ikony byly jeho děti rozhádané. Dcera Anouchka vedla spor se svými bratry Anthonym a Alainem-Fabienem, který se odehrával i v médiích a na sociálních sítích. Jednalo se mimo jiné o zdravotní péči o otce a o otázku, zda by měla být poskytována ve Francii, nebo ve Švýcarsku.

 
Mohlo by vás zajímat

Můj brácha má prima bráchu. Film zbavil sex vášně a nabádal k rodinné zodpovědnosti

Můj brácha má prima bráchu. Film zbavil sex vášně a nabádal k rodinné zodpovědnosti

V Torontu se konalo poslední rozloučení se spisovatelkou Salivarovou

V Torontu se konalo poslední rozloučení se spisovatelkou Salivarovou

Krvavá jízda sériových vrahů Kotta a Kutílka. Nová kniha přináší nečekané detaily

Krvavá jízda sériových vrahů Kotta a Kutílka. Nová kniha přináší nečekané detaily

Svatováclavská koruna, žezlo a jablko opět na očích. Budou vystaveny od 15. září

Svatováclavská koruna, žezlo a jablko opět na očích. Budou vystaveny od 15. září
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Alain Delon film Film a televize závěť děti majetek autorská práva

Právě se děje

před 1 minutou

Tanky, rakety i Putin s Kimem. Peking oslavil 80 let od konce války ve velkém stylu

Tanky, rakety i Putin s Kimem. Peking oslavil 80 let od konce války ve velkém stylu
Prohlédnout si 48 fotografií
Lidé mávají vlajkami před vojenskou přehlídkou k 80. výročí konce druhé světové války v Pekingu.
Putin, Tokajev, Si Ťin-pching a Mirzijojev přijíždějí na přehlídku k 80. výročí v Pekingu.
před 10 minutami
Můj brácha má prima bráchu. Film zbavil sex vášně a nabádal k rodinné zodpovědnosti

Můj brácha má prima bráchu. Film zbavil sex vášně a nabádal k rodinné zodpovědnosti

Nejúspěšnější film roku 1975 s Šafránkovou a Hrušínským v hlavních rolích se pod vrstvou pohodové atmosféry snažil zavděčit tehdejším autoritám.
před 10 minutami

Brutálně zanedbané. Potřebujeme zásoby všeho, tvrdí po konci na obraně klíčový muž

Brutálně zanedbané. Potřebujeme zásoby všeho, tvrdí po konci na obraně klíčový muž
39:46
před 14 minutami
Většina Evropanů volá po jednotě, Češi vidí EU nejméně pozitivně, ukázal průzkum

Většina Evropanů volá po jednotě, Češi vidí EU nejméně pozitivně, ukázal průzkum

Česko z průzkumu vyšlo jako země, kde vůbec nejmenší procento respondentů vnímá EU pozitivně.
před 40 minutami

Plácek u vody provoněl burgery a quesadillou. Pojízdný PřívYES zacloumal Palmovkou

Plácek u vody provoněl burgery a quesadillou. Pojízdný PřívYES zacloumal Palmovkou
Prohlédnout si 19 fotografií
V doku na pražské Palmovce - mezi byty, kancelářemi a také lehce provokativně přímo u fitka - stojí na první pohled spíše nenápadný PřívYES. Foodtruck, ze kterého se linou úžasné vůně masa, hranolek i zeleniny jako předzvěst toho, že vás jídlo nezklame. Za pohodovým místem stojí sympaťák, který se rozhodl žít svůj sen. Jmenuje se Matěj Hyršovský - perfekcionista, který vše dělá srdcem. Pro lidi.
První pokus s vlastním gastrobyznysem odstartoval v Holešovické tržnici, kde vznikla jeho ikonická quesadilla. I tak se ale v tržnici dlouho neohřál. Omezení, zákaz konkurence mezi stánkaři - zkrátka kompromisy, které Matěj nechtěl dělat - ho vedly víc a víc k touze změnit místo.
před 58 minutami
Delonovy děti se rok po jeho smrti přou o majetek a změny v závěti

Delonovy děti se rok po jeho smrti přou o majetek a změny v závěti

Jádrem sporu je otázka, jestli je platný dodatek k závěti.
před 1 hodinou
V Torontu se konalo poslední rozloučení se spisovatelkou Salivarovou

V Torontu se konalo poslední rozloučení se spisovatelkou Salivarovou

Za rodinu promluvila neteř, která projevila přání, aby si její tetu všichni pamatovali takovou, jaká byla jako člověk, nikoli jako nakladatelku.
Další zprávy