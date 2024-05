Ve vinařství stojí nová socha Davida Černého. Někteří místní sepisují petici

Vinařství Dog in Dock do svého areálu ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku umístilo novou sochu psů od umělce Davida Černého. Sousoší stojí nedaleko přístavu Baťova kanálu a část místních pobouřilo. Podle nich znázorňuje soulož. Sepsali petici za odstranění díla, kterou dosud podepsala asi padesátka lidí.

Podle vinařství socha znázorňuje psy při hraní. Přáním bylo, aby Černého dílo opět vzbudilo v lidech emoce, říká Eva Boušková z investiční skupiny Trigema, jíž je Dog in Dock součástí.

Skupina s umělcem spolupracuje více než osm let. Oceňuje na něm, že se nebojí jít proti konvencím. "Jeho umění dává architektuře duši, hravost a prostor pro fantazii i inspiraci ostatním. Spolupráce s Davidem Černým nás naplňuje, protože ani my nejsme klasické vinařství. Přístav Baťova kanálu tvoří s vinařstvím Dog in Dock místo, kde se snoubí vášeň pro víno, umění a jedinečná lokalita. A to je něco, co Veselí nad Moravou postrádalo," myslí si Boušková.

Podle ní by zhruba desetitisícové město mělo být pyšné, že umělec uznávaný v zahraničí stvořil dílo právě zde. "Díky tomu má Veselí nad Moravou nyní potenciál stát se celosvětově vyhledávanou turistickou destinací," dodává Eva Boušková.

Zadáním byl pouze název místa, tedy Dog in Dock, což v překladu znamená Pes v přístavu. Čtyři metry vysoké sousoší Davida Černého z ušlechtilé oceli se zrcadlově leštěným povrchem představuje tři psy. "Zaujme i díky hravému prvku, kdy z nejrůznějších úhlů pohledu jsou vždy vidět pouze dva psi současně. Dílo má nechávat lidem prostor pro fantazii a vzbuzovat emoce, což jistě plní," vysvětluje Boušková.

Část obyvatel však sochu považuje za nevkusnou. "Tři psi na sobě, o nichž se dá s jistotou říct, že vzájemně souloží. Už tato nevhodnost by stála sama za vypíchnutí, ale ke všemu se sousoší nachází při samotném vjezdu do Veselí směrem od Brna u silnice 1. třídy I/54," napsali autoři petice. "Co si tak asi o nás (přijíždějící) budou myslet? A co teprve návštěvníci Baťova kanálu, kterých rok co rok přibývá?" ptají se.

Podle investiční skupiny se ve veřejném prostoru nachází mnoho uměleckých děl, která nevyvolávají žádné emoce. "A taková jsou pro společnost zbytečná. Umělecké dílo musí vzbuzovat emoce a iniciovat diskusi. Tím může přinést do veřejného prostoru nové perspektivy a podněty k přemýšlení. Diskuse kolem umění může tak pomoci lidem lépe porozumět sobě samým i světu kolem nich a může vést k hlubšímu kulturnímu povědomí a vzájemnému respektu," reaguje Boušková. Podle ní převládají pozitivní názory a skupina je s výsledkem spokojená. Socha přitahuje pozornost a podtrhuje charakter areálu, řekla.

Zástupci města sochu ani petici nechtějí komentovat. Mluvčí radnice Olga Svoják odpověděla, že jde o soukromé dílo na soukromém pozemku.

O umění Davida Černého veřejnost nedávno debatovala v souvislosti s jeho návrhem umístit na fasádu pražského obchodního domu Máj plastiku, která představuje kříženec stíhačky spitfire a motýla. Někteří odborníci návrh kritizují. Na sociálních sítích navíc vzbudilo rozruch, když se Černý v televizním vysílání urážel s kurátorkou Marií Foltýnovou z Galerie hlavního města Prahy. Kauza skončila omluvou.

Černý s Foltýnovou se střetli v závěru pořadu Události, komentáře. Kurátorka tam argumentovala mimo jiné tím, že pražský Máj je kulturní památkou. "Je otázka, jestli je Máj tak zásadní kulturní památkou," relativizoval to Černý, který kurátorce několikrát zkomolil jméno a oslovoval ji jako soudružku. Zpochybnil také činnost Galerie hlavního města Prahy. Foltýnová zase již dříve zkritizovala jeho sochu s bájnou postavou Lilith na domě v Karlíně. "Podle mě to dílo není ničím progresivní," řekla tehdy.

V posledních vteřinách vysílání pořadu bylo slyšet, jak Černý kurátorce cosi sděluje. "Jděte do p*dele," reagovala odbornice. "Vy jděte do p*dele," opáčil Černý. Útržek této výměny jen na sociální síti X, dříve známé jako Twitter, zaznamenal stovky tisíc zhlédnutí.

