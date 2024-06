Kreslili i motorkami. Na to, jak dělat umění ve dvou, není recept, říkají

"Tady jsme kreslili motorkami, pamatuješ?" optá se výtvarník Jiří Franta kolegy Davida Böhma, když přicházejí na rozhovor do bývalé haly ČKD v pražském Karlíně. Téměř dvacet let pracují ve dvojici a kromě motocyklu zapojili do experimentu s kresbou jeřáby, zavěšené tužky, dlouhé tyče nebo vlastní ruku v sádře.