Co když vidím něco jiného než ostatní. Böhm a Franta vystavují v Praze

V interiéru studia i pod širým nebem malovali David Böhm a Jiří Franta obrazy, které od tohoto úterý vystavuje Galerie hlavního města Prahy. Stěžejním principem přehlídky, jež v Domě fotografie potrvá do 29. září, se staly tvůrčí experiment, hra a náhoda.

Böhm a Franta tvoří uměleckou dvojici od roku 2006. Nový projekt nazvali Fabulant. Podle nich odkazuje k teorii o takzvaném principu neurčitosti německého filozofa a vědce v oblasti kvantové fyziky Wernera Heisenberga z 20. století.

"Schizofrenní povaha instalace, zdánlivě se replikující v obou patrech galerie, navozuje pocit rozostřeného vidění, zdvojeného vnímání a rozdělení diváckých perspektiv. Nabízí však i celou řadu povědomých i podvědomých významů a otázek," uvedla mluvčí galerie Michaela Vrchotová.

Podle ní práci Franty s Böhmem spojuje princip kresby, která však vstřebává další tvůrčí postupy a přechází v malbu. "Nabízí celou řadu povědomých i podvědomých významů a otázek: Co když vidím něco zcela jiného než ostatní? Co je pozorované a co představované? Co je prožívané a co skutečné? A když propojím všechny části, uvidím celek?" ptá se mluvčí. Celkový obraz si musí propojit a dokončit sám divák.

Franta a Böhm pořádají performance, natáčejí videa, budují prostorové instalace, vytvářejí nástěnné malby a ilustrují knihy. Několikrát byli finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého, předloni například vytvořili instalaci pro štít bývalého prvorepublikového kina Vzlet v pražských Vršovicích.

Komentovanou prohlídku své výstavy v Domě fotografie umělci plánují na příští čtvrtek 27. června. Galerie připravila také doprovodný program, jehož součástí budou výtvarné dílny nebo dvojkoncert producentů Aid Kida a Ondřeje Anděry alias Sifona z kapely WWW.