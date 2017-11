Czech Design Week představuje práce 150 designérů. I kalendář Kaplického od fotografky Jungrové

před 12 minutami

Týdenní mezinárodní festival designu Czech Design Week, který včera začal v pražském prostoru Hybernská 4, nabídne práce 150 designérek a designérů, z toho 70 jich svou tvorbu představí na společné výstavě právě v Hybernské. Ostatní předměty si mohou návštěvníci prohlédnout v partnerských prostorách osmi obchodů a dvou galerií. Otevřeno je denně od 11 do 21 hodin.

Své práce na letošním, v pořadí třetím Czech Design Weeku ukáží desítky designérů - studenti vysokých uměleckých škol, ale i známé a zavedené značky jako Koh-i-noor nebo Prim. K vidění je nábytek, šperky, móda, ale i kresba či malba.

Kurátorská komise podle tiskové mluvčí akce Světlany Pospíšilové nevybírala podle velikosti dané značky, ale podle její zajímavosti a relevance v rámci designového světa.

Mezi vystavujícími se tak objeví například Slovenka Barbora Gažová se svou designovou značkou přírodní kosmetiky, designér nábytku a interiérů Cyril Dunděra, autorka originálních váz Dominika Petrtýlová, šperkař Radim "Jara" Slovák, módní návrhář Leo Macenauer, módní designéři ze Západočeské univerzity v Plzni nebo Lucie Volková, která pracuje s porcelánem.

Svou práci tu dále představí i zahraniční hosté - Sebastian Pietkiewitz, Alis Merhaut, Chris Watson Tesselation art, Steven Bello nebo Fernando Echeveria.

Festival otevřel křest kalendáře Jan Kaplický - Personal by Alžběta Jungrová 2018. Na černobílých fotografiích zachycuje momenty ze života architekta Jana Kaplického (1937-2009) a je opatřen speciálním osobním kalendáriem, které Kaplický vytvořil a používal. Fotografie zachycují jeho soukromý život v mnoha podobách.

Čtveřice designérů z pražské UMPRUM Cyril Dunděra, Ondřej Lalák, Bonifác Beneš a Jan Večerek tvoří pod značkou untitled collective. Rádi experimentují s materiály a kombinují ruční práci se strojovou výrobou. Kolekce Residuum, kterou už příští týden představí na Czech Design Week Podzim 2017, je toho výsledkem. Zveřejnil(a) Czech Design Festival - Mezinárodní Festival Designu a Umění dne 24. Listopad 2017

Předposlední den festivalu pořadatelé představí knihu City Primeval: New York Berlin Prague od newyorského fotografa Roberta Carritherse a v České republice usazeného teoretika Louise Armanda. Zobrazuje atmosféru v kulturním světě New Yorku, Berlína a Prahy od 60. let do současnosti.

Czech Design Week skončí v neděli 3. prosince v 18:00 vyhlášením vítězů. V hlavním prostoru v Hybernské 4 je denně otevřeno od 11 do 21 hodin.