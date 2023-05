Umí influencerky hrát? Ty z filmu Cool Girl celkem ano, ale tvůrcům nejde točit

Víte, co je mezi dnešní školní mládeží nejvíc „cool“? Tvůrci nového českého snímku Cool Girl ano. Příběh, v němž hlavní role ztvárnily známé influencerky, vzkazuje dospívajícím dívkám i chlapcům, že nejvíc „cool“ je být normální.

Závěrečné poselství však bohužel představuje jediné - a navíc pochybné - pozitivum filmu, který jinak trpí všemi myslitelnými tvůrčími neduhy. Od minulého čtvrtka jej promítají kina.

Devětadvacetiletý režisér Jeremy Tichý natočil Cool Girl podle knižní předlohy Leny Valenové. Pozoruhodně nesourodý tvar označuje s producenty za inovativní v tom, že místo hereček obsadil známé postavy českého internetu Annu Šulcovou, Dominique Alagiu a Kristal Shine. Ty podstoupily několikaměsíční herecký kurz a nakonec jsou před kamerou tím nejmenším problémem. Bohužel hrají postavy bez vlastností. Zhruba dvacetileté dívky se na plátně chovají, jako by jim mělo být 13.

Snímek se pokouší pracovat se sociální linkou. Tanečnice Tina v podání Šulcové žije jen s maminkou, rodina je zatížená dluhy, které nasekal nepřítomný otec. Její nejlepší kamarádka Marta zase závodně běhá a trápí ji, že otec a nejspíš také trenér v jedné osobě místo na dráhu kouká po jakési blonďaté ženštině, která rozhodně není Martinou maminkou. A aby byl propletenec vztahů kompletní, tak Martin bratr se náhodou kamarádí s influencerkou a klavíristkou Anet, z níž by rád měl víc než jen kamarádku. Ale nepřipadá si dost dobrý na to, aby zkusil zjistit, zda ona o něj stojí.

Po většinu filmu se tyto postavy náhodně potkávají stylem, že kamera jednu z nich snímá na ulici či v posilovně, dokud se někdo z dalších protagonistů neobjeví v záběru. Pak si obvykle povídají. Dialogy vypadají zhruba takto: "A randíš ty vůbec někdy s někým?" ptá se Tina. Marta, tedy její nejlepší kamarádka od šesté třídy, mlhavě odpovídá, jako by se ty dvě viděly poprvé v životě.

V duchu podobné logiky se odvíjí většina snímku, jehož obraz navíc působí, jako kdyby ho tvůrci natočili na kalkulačku.

To by bylo celkem jedno, kdyby alespoň některé situace působily uvěřitelně. Jedinou dvojici, mezi kterou probíhá alespoň náznak obyčejného rozhovoru, tvoří Martin bratr a Anet. Sice se nedozvíme, proč jsou zrovna tito dva nejlepšími kamarády, ale jejich debaty alespoň chvílemi nepůsobí úplně koženě.

Také Anet má své problémy v podobě nechápajícího otce. Toho ztvárnil Jan Šťastný jako pána domu, který ví nejlíp, co je dobré pro jeho dceru. A natáčení videí na internet či konkurzy na role v seriálech to rozhodně nejsou.

Marta s Tinou po většinu času působí jako dva cizí lidé, kteří se občas potkají a zaplňují prostor nahodilými debatami. Těžko se s nimi někdo ztotožní. I kdyby, předpubertální i pubertální mládež by zasloužila film alespoň prostředních kvalit, kde hrdinové nežijí zcela ve vzduchoprázdnu. Naštěstí v poslední třetině přichází vysvobozující deus ex machina v podobě soutěže Cool Girl, která dílku dala jméno. Ta snímek zachrání od toho, aby se umlátil prázdnými řečmi.

A jakže vypadá tento první ročník klání o nejstylovější holku pod sluncem? Je to taková parodie na miss se třemi koly: vědomostním, kde se řeší, jaká řeka teče Prahou, tanečním číslem a volnou disciplínou. Tento relikt devadesátých či jakých let sleduje zhruba 47 lidí, kteří poté svým hlasováním rozhodnou, kdo získá milion korun a exotický zájezd.

Naštěstí vše směřuje ke spásnému odhalení, že podobné soutěže jsou blbost a důležité je být sám sebou. Jedna z postav se dokonce odhodlá ke coming outu. Což je pochopitelně v pořádku, ale i průměrná disneyovka pro děti předškolního věku dovede podobné obecné pravdy sdělit s větší nuancovaností.

Cool Girl chce cílit na náctileté dívky, jenže tvůrcům je přinejmenším duševně zhruba tak padesát. Filmem se tak jen naoko mihnou věci, co "frčí": influenceři, rapeři… až nakonec vše vypadá jako přízrak minulosti.

Těžko říci, co přesně má zosobňovat ona nevkusná soutěž, protože takový amatérský pořad snad na obrazovkách nebyl ani v hlubokém pravěku televizní zábavy. Dělat karikaturu něčeho, co neexistuje, nepůsobí jako nejlepší způsob, jak vyprávět o čemkoli.

Snímek se okatě a pateticky zaštiťuje správnými hodnotami, kvůli product placementu se přitom odehrává také ve stánku s bubble tea a poměrně nevybíravě podsouvá publiku, že tento chemický koktejl rozhodně patří do výčtu "cool" věcí.

Víte tedy, co opravdu nikdy nebude cool? Chodit do kina na podobné filmy ohánějící se poselstvím, které jsou přitom dokonalou antitezí všeho, co by dnes mohlo být trendy.