Colours of Ostrava až příští rok. Velké české festivaly v létě kvůli epidemii nebudou

Festival Colours of Ostrava letos kvůli epidemii koronaviru a opatřením proti jeho šíření nebude. Pořadatelé ročník přesouvají na rok 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti. Stejný osud s největší pravděpodobností potká asi i taneční festival Beats for Love.

Festival Colours of Ostrava se tak uskuteční až od 14. do 17. července 2021, kdy opět bude s rozsáhlým programem v unikátní industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Na stejný termín se přesouvá i mezinárodní fórum Meltingpot, které se koná po boku festivalu v jeho areálu.

"Přišla rána, kterou jsme bohužel očekávali. Čekali jsme, že nás nemine. Zázrak, že by Česko postupovalo jinak než jiné země v Evropě, se nekonal. Pro nás to je obrovská tragédie. Fanouškům ale vše vynahradíme, jen si na náš vysněný program budou muset počkat o rok déle," řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová. Dodala, že pořadatelé už s vystupujícími o přesunu na příští rok jednají. "S kapelami jednáme a máme pozitivní zprávy, je velká snaha posunout koncerty na příští rok. Konkrétní ale nyní být nemůžu," řekla.

Uvítala zákon, podle kterého by pořadatelé nemuseli hned vracet vstupenky a ty by sloužily jako poukázky na další ročníky. "Je to trochu naše ochrana, kdyby se fanoušci rozhodli nebýt našimi fanoušky a chtěli by všichni peníze hned, tak už v Česku žádný festival příští rok nebude," míní Holušová. Dodala, že stejně jako v jiných oblastech i pořadatelé festivalů potřebují solidaritu. "Potřebujeme aby fanoušci vydrželi s námi. V případě, že někdo bude čelit existenčním problémům, budeme se snažit najít rychlé individuální řešení," dodala.

Další festivaly čekají na oficiální zanesení rozhodnutí

Ředitel tanečního festivalu Beats for Love Kamil Rudolf už před časem řekl, že s variantou přesunu na rok 2021 pracují. Po čtvrtečním vyjádření ministra kultury Zaorálka toto vyjádření nerozšířil. "Informaci, kterou mám nyní jen zprostředkovanou, beru na vědomí. Budeme ale chtít oficiální stanovisko vlády a pak zaujmeme sami oficiální stanovisko. V příštích dnech vydáme oficiální stanovisko," uvedl Rudolf.

Naopak pořadatelé festivalu Mighty Sounds plánovaného v Táboře na 10. až 12. července ho zatím oficiálně neruší. Mluvčí akce Markéta Štechová řekla, že mají připravené možné scénáře. "Čekáme, až bude to nařízení někde oficiálně zaneseno. Oficiálně festival zatím nerušíme. Moment, kdy dojde k jeho zrušení - a pracujeme na přesunu na rok 2021, se blíží, ale nechci to ještě potvrzovat," řekla Štechová. Na akci, kam loni přijelo 11 000 lidí, hraje kolem 80 procent kapel ze zahraničí a diváci z ciziny tvoří třetinu návštěvníků. Deset procent z rozpočtu na honoráře umělcům již organizátoři vyplatili na zálohách.

"Myslím si, že to bylo už dlouho jasné. Červen a červenec byl jasný a nad srpnem visel otazník, ale my jsme s tím počítali, věděli jsme, že se stahují mračna," řekl pořadatel festivalu Trutnoff Martin Věchet. Nejstarší český letní multižánrový festival se naposledy konal v roce 2016 v Trutnově, letos se měl konat poprvé v Brně.

Festival bude chtít v Brně pořádat příští rok, pochvaluje si přístup brněnského magistrátu. "Je ale otázka, jaká bude situace. Jestli se to vrátí, jestli na podzim, jestli na jaro. Jakou budou mít lidé náladu a jestli na to budou mít peníze," uzavřel.