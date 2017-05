Co Češi vezou z Cannes? Distributoři získali práva na filmy Zvjaginceva, Hanekeho či Sorrentina

před 9 minutami

Jeden z nejdiskutovanějších filmů v Cannes je snímek 120 Beats Per Minute. I ten půjde v českých kinech. | Foto: 120 Beats Per Minute

Čeští filmoví fanoušci se mohou těšit na nové filmy od oblíbených režisérů Paola Sorrentina, Michaela Hanekeho nebo od autora komedie Humr, Řeka Yorgose Lanthimose. Tuzemští filmoví distributoři už k nim zakoupili práva. Pro výběr snímků podle distributorů není nejdůležitější dění na canneském červeném koberci, nýbrž na přidruženém trhu Marché du Film. Ten se koná souběžně s festivalem a často přináší jiná překvapení než rozhodnutí porot.

Vyrobili ji speciální. Zlatá palma z Cannes, hlavní cena nejprestižnějšího filmového festivalu světa, bude jako vždy z osmnáctikarátového zlata. Ale pro vítěze letošního jubilejního ročníku bude navrch osázena 167 diamanty. Dnes v Cannes vrcholí soutěž, vítěze porota oznámí v neděli.

Naopak o tom, jaké filmy z Cannes uvidí diváci v jednotlivých zemích, bývá rozhodnuto předem. Distributoři, včetně těch českých, na místě dokonce mnohdy vedou boje o práva na úplně jiné snímky než ty, nad nimiž se schází porota.

Chce to dobrý čuch

"Do Cannes jsme jeli v situaci, kdy jsme už před zveřejněním hlavní soutěže měli podepsaná práva na šest soutěžních filmů," přibližuje Ivan Hronec ze společnosti Film Europe, jak dnes distributoři získávají licence na nejžádanější festivalové položky.

Snímky těch největších hvězd mnohdy kupují nejen dříve, než se ví, který významný festival je premiérově uvede, ale občas i dříve, než vůbec vzniknou. Rozhodují se podle scénáře, analýz a "čuchu".

"Už dnes se v Cannes podepisují filmy na roky 2018 až 2020. Vyžaduje to analytiku i odvahu, protože překvapení byla, jsou a budou. Tato nejistota v jistotě je duchem hlavní soutěže v Cannes," míní Hronec.

Čeští diváci se tak už nyní mohou těšit na ruské rodinné drama s příměsí thrilleru i intimity Loveless od − také v Česku dobře známého − režiséra Andreje Zvjaginceva, na satiru ze světa moderního umění The Square od Rubena Östlunda či na směs hororu a antické tragédie The Killing of a Sacred Deer v hlavních rolích s Colinem Farrellem a Nicole Kidmanovou. Tyto slavné herce režisér Yorgos Lanthimos trápí ve svém novém filmu v duchu radikální poetiky takzvané řecké divné vlny.

Ke snímkům předem koupeným do české distribuce dále patří francouzské tituly Rodin a Redoutable, jenž vypráví o filmaři Jeanu-Lucu Godardovi, či Dostojevským inspirovaný film Sergeje Loznici zvaný Gentle Creature.

Přímo na festivalu pak společnost Film Europe získala práva na další francouzské dílo 120 Beats per Minute, jež patří k nejdiskutovanějším dílům letošní hlavní soutěže.

A spolu s Loveless, The Killing of a Sacred Deer a japonským dramatem Radiance, které zatím českého distributora nemá, toto drama Ivan Hronec tipuje jako kandidáta na ceny včetně té hlavní. "Je to pro mě pozitivní festivalové překvapení," komentuje Hronec film 120 Beats per Minute, jenž se vrací do Francie 90. let minulého století a přibližuje prostředí aktivismu v době, kdy sílí obavy z AIDS a narůstají počty jeho obětí.

Film Europe většinu svých akvizic z Cannes uvede předpremiérově v říjnu, kdy už tradičně pořádá festival Be2can.

Snímky od zvučných režisérů v Cannes dopředu koupila také společnost Aerofilms. Získala práva i na novinku Happy End od dvojnásobného vítěze místní soutěže Michaela Hanekeho. "Má šanci stát se canneským rekordmanem. Ještě žádnému režisérovi se nepodařilo získat hlavní cenu festivalu více než dvakrát a Haneke má na takový hattrick slušně nabito," domnívá se Radka Urbancová z Aerofilms.

Vedle Hanekeho satirického pohledu na francouzskou buržoazii Aerofilms v Česku uvede také L’Amant double, "peprnou podívanou s prvky thrilleru" od režiséra Françoise Ozona. A dále titul Měsíc Jupitera od maďarského tvůrce Kornéla Mundruczóa, "opojnou vizuální jízdu, která je zároveň komentářem k aktuálnímu stavu evropské společnosti". Thriller z Budapešti vypráví o uprchlíkovi, jenž získá schopnost levitovat.

Poslední film koupený společností Aerofilms z canneské soutěže se jmenuje Odnikud a natočil ho Němec Fatih Akin. "Je to thriller o pomstě s Diane Krugerovou v hlavní roli," upřesňuje Urbancová, podle níž se práva na Odnikud prodala již do mnoha zemí.

Pro Aerofilms − stejně jako pro většinu distributorů v Cannes − není nejdůležitější dění na červeném koberci, nýbrž na přidruženém trhu Marché du Film. Ten se koná souběžně s festivalem a často přináší jiná překvapení než rozhodnutí porot.

"Proto jako největší úspěch na letošním Cannes vnímáme nákup práv k novému filmu Paola Sorrentina, ve němž se jeho dvorní herec Toni Servillo zhostí role Silvia Berlusconiho. Podle scénáře nepůjde o žádnou politickou rozpravu, ale spíše o divokou večírkovou jízdu," říká Urbancová o filmu s pracovním názvem Loro, který se v létě bude teprve natáčet.

Na canneském trhu Aerofilms koupily i dvě komedie − francouzský film o popletené svatbě C'est la vie a vynikající romantickou komedii The Big Sick, která patří k největším objevům letošní americké přehlídky Sundance.

Dobré zprávy pro český film

Pro český film letošní Cannes přineslo přinejmenším dvě dobré zprávy. Do poroty druhé nejdůležitější místní soutěže Un certain regard se dostal umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och.

Není to jen známka mezinárodní prestiže přehlídky ve Varech, kterou americký časopis The Wrap aktuálně zařadil na 12. místo v žebříčku top 25 světových festivalů. Jde také o příležitost, jak českou kinematografii více zviditelnit ve světě.

V sekci Un certain regard navíc letos soutěží slovensko-maďarsko-česká road movie Out debutujícího režiséra Györgyho Kristófa, který studoval na pražské FAMU. Na jeho snímku se výrazně podepsal um českého střihače Adama Brothánka a zvukaře Jana Richtra. Nehledě na to, zda vizuálně podmanivý film o pouti starého Slováka zapadlými kouty východní Evropy získá cenu, už má díky účasti v Cannes jistou cestu po dalších světových festivalech.

Snímek Out to bude mít v konkurenci takových titulů, jako je skvělé posmutnělé drama o soužití německých a bulharských dělníků nazvané Western, těžké. Už teď však zahraniční recenze oceňují jeho vizuální stránku a atraktivní téma. Přestože kolem otázek migrace snímek spíš krouží a většinu času se věnuje bizarním náladotvorným setkáním, ostudu v Cannes určitě neudělá.