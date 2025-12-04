Kultura

Co Češi letos nejvíc googlili? Volby, skibidi, politiky nebo seriál Hra na oliheň

před 2 hodinami
Češi se letos na internetu nejvíce zajímali o sněmovní volby a politiky, ale také o seriál Hra na oliheň (Squid Game), slangový výraz skibidi a potenciálně levnou koupi tenisek Reebok. Zaujal také start videotéky Oneplay, sběratelská mánie labubu či pořad Bachelor. Vyplývá to z výročního žebříčku událostí a fenoménů ve vyhledávání Google, který ve čtvrtek firma zveřejnila v tiskové zprávě.
Jeden z nejoblíbenějších seriálů Netflixu Hra na oliheň letos patřil i k nejvyhledávanějším pojmům na Googlu.
Jeden z nejoblíbenějších seriálů Netflixu Hra na oliheň letos patřil i k nejvyhledávanějším pojmům na Googlu. | Foto: Netflix

Letošnímu žebříčku nejvyhledávanějších termínů kralovaly volby do Poslanecké sněmovny, které se staly hybatelem celospolečenské diskuse. Češi se také loučili se zpěvákem Ozzym Osbournem a českou herečkou a zpěvačkou Annou Slováčkovou.

Turek, reality show Bachelor i Dua Lipa s Farnou

V kategorii českých osobností se letos vyhledávací dotazy točily především kolem politiky. První tři místa obsadili Filip Turek, Eva Decroix a Jindřich Rajchl. Srdce českých divaček a diváků si ale získal třeba i Jan Solfronk, účastník první série české verze reality show Bachelor, kde o jeho lásku bojovalo 18 potenciálních snoubenek.

Dua Lipa znovu překvapila Česko. Tentokrát si Ewu Farnou rovnou vytáhla na pódium

Dua Lipa

Zahraniční osobností, o niž ve vyhledávání na Googlu letos vzrostl zájem nejvíce, je jednoznačně zpěvačka Dua Lipa a její pražské vystoupení a nečekaný duet s Ewou Farnou. Spojení mezinárodních hvězd a Česka se nese celým žebříčkem, konkrétně třeba v případě Dakoty Johnsonové, která se objevila na festivalu v Karlových Varech, nebo Dana Browna, který děj své nové knihy zasadil do Prahy. Pozornost Čechů vzbudil i nově zvolený papež Lev XIV., vlastním jménem Robert Francis Prevost.

Velký zájem, ač ne zcela záměrně, vzbudila třeba značka Reebok, když ve svém e-shopu omylem zaměnila eura za koruny. Světu streamování vévodila nově spuštěná videotéka Oneplay, spojující služby Voyo a O2 TV či seriál Netflixu Hra na oliheň. Ani Česku se pak nevyhnulo sběratelské šílenství spojené se zubatými plyšovými zvířátky labubu.

Zaujaly počítačové hry, seriál Wednesday i pojem bitcoin

Letošní rok byl silný pro fanoušky her i filmové a televizní zábavy. Českou stopu ve světě potvrdil obrovský zájem o hru Kingdom Come: Deliverance 2, jejíž popularita přilákala do Česka davy turistů. Počítačové hry se promítaly i do světa filmu, o čemž svědčí obliba snímku Minecraft film, milovníky strašidelných příběhů pak oslovilo pokračování seriálu Wednesday. Zaujaly i skutečné kriminální příběhy, což dokazuje vysoké umístění jména Ed Gein, hlavní postavy populárního seriálu Monstrum, ale i úspěch českého kriminálního dramatu o známém případu Studna.

Recenze: Senzace se neopakuje. Hra na oliheň 2 je jednohubka na prázdniny, nic víc

Hra na oliheň II, seriál, 2024
1:48

Mezi výrazy, které Češi letos chtěli vysvětlit, vedla Fidlovačka, tedy divadelní hra, ze které pochází česká hymna Kde domov můj, ale i park, divadlo a ševcovský nástroj. Velkou zásluhu na zvýšeném zájmu zřejmě má i vědomostní soutěž, v níž se utkaly dva týmy právě z Divadla Na Fidlovačce. Rostl i zájem o technické pojmy jako bitcoin, SEO nebo bounce rate. Hlavu si uživatelé lámali i nad významem výrazu skibidi, hojně využívaného generací alfa. Slovo může mít různé významy - cool, vtip, ale i špatný.

 
