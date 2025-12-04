Co Češi letos nejvíc googlili? Volby, skibidi, politiky nebo seriál Hra na oliheň

Letošnímu žebříčku nejvyhledávanějších termínů kralovaly volby do Poslanecké sněmovny, které se staly hybatelem celospolečenské diskuse. Češi se také loučili se zpěvákem Ozzym Osbournem a českou herečkou a zpěvačkou Annou Slováčkovou.
Turek, reality show Bachelor i Dua Lipa s Farnou
V kategorii českých osobností se letos vyhledávací dotazy točily především kolem politiky. První tři místa obsadili Filip Turek, Eva Decroix a Jindřich Rajchl. Srdce českých divaček a diváků si ale získal třeba i Jan Solfronk, účastník první série české verze reality show Bachelor, kde o jeho lásku bojovalo 18 potenciálních snoubenek.
Zahraniční osobností, o niž ve vyhledávání na Googlu letos vzrostl zájem nejvíce, je jednoznačně zpěvačka Dua Lipa a její pražské vystoupení a nečekaný duet s Ewou Farnou. Spojení mezinárodních hvězd a Česka se nese celým žebříčkem, konkrétně třeba v případě Dakoty Johnsonové, která se objevila na festivalu v Karlových Varech, nebo Dana Browna, který děj své nové knihy zasadil do Prahy. Pozornost Čechů vzbudil i nově zvolený papež Lev XIV., vlastním jménem Robert Francis Prevost.
Velký zájem, ač ne zcela záměrně, vzbudila třeba značka Reebok, když ve svém e-shopu omylem zaměnila eura za koruny. Světu streamování vévodila nově spuštěná videotéka Oneplay, spojující služby Voyo a O2 TV či seriál Netflixu Hra na oliheň. Ani Česku se pak nevyhnulo sběratelské šílenství spojené se zubatými plyšovými zvířátky labubu.
Zaujaly počítačové hry, seriál Wednesday i pojem bitcoin
Letošní rok byl silný pro fanoušky her i filmové a televizní zábavy. Českou stopu ve světě potvrdil obrovský zájem o hru Kingdom Come: Deliverance 2, jejíž popularita přilákala do Česka davy turistů. Počítačové hry se promítaly i do světa filmu, o čemž svědčí obliba snímku Minecraft film, milovníky strašidelných příběhů pak oslovilo pokračování seriálu Wednesday. Zaujaly i skutečné kriminální příběhy, což dokazuje vysoké umístění jména Ed Gein, hlavní postavy populárního seriálu Monstrum, ale i úspěch českého kriminálního dramatu o známém případu Studna.
Mezi výrazy, které Češi letos chtěli vysvětlit, vedla Fidlovačka, tedy divadelní hra, ze které pochází česká hymna Kde domov můj, ale i park, divadlo a ševcovský nástroj. Velkou zásluhu na zvýšeném zájmu zřejmě má i vědomostní soutěž, v níž se utkaly dva týmy právě z Divadla Na Fidlovačce. Rostl i zájem o technické pojmy jako bitcoin, SEO nebo bounce rate. Hlavu si uživatelé lámali i nad významem výrazu skibidi, hojně využívaného generací alfa. Slovo může mít různé významy - cool, vtip, ale i špatný.