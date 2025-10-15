Kultura

Kronikář Kosmas má svou dvousetkorunu. ČNB vydává stříbrnou minci s jeho portrétem

před 13 minutami
Česká národní banka (ČNB) vydává pamětní stříbrnou dvousetkorunu věnovanou prvnímu českému kronikáři Kosmovi. Mince vyrobená u příležitosti 900. výročí Kosmova úmrtí jde do prodeje ve středu 15. října. Její prodejní cena bude vyšší než nominální hodnota, protože zohledňuje mimo jiné cenu stříbra nebo náklady na výrobu.
"Kosmova kronika je cenným dílem, které formovalo české dějepisectví i národní vědomí. Jejího autora připomínáme pamětní mincí, v níž se snoubí historický odkaz Kosmova díla s uměleckou tradicí české mincovní tvorby," uvedla členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.

Podobu mince navrhl akademický sochař Michal Vitanovský. Na lícní straně je románská bazilika svatého Víta, Vojtěcha a Panny Marie, doplněná "COSMAS DECANUS", který připomíná Kosmovu roli děkana pražské kapituly. Na rubové straně je zobrazena postava píšícího kronikáře a také románský sloup, silueta obličeje a zděná stěna.

Kosmas je autorem nejstarší české kroniky Chronica Boemorum (Kronika Čechů), známé též jako Kosmova kronika. Zachytil v ní dějiny českého národa od bájného příchodu prvních Čechů do českých zemí až do své současnosti. Původní rukopis kroniky se nedochoval, je ale známá z opisů vzniklých od konce 12. století. Žil přibližně od roku 1045 do 21. října 1125.

Mincovní poklad

Stříbrná dvousetkoruna má průměr 31 milimetrů a váží 13 gramů. Vyrazila ji Česká mincovna ze slitiny 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. ČNB nechala vyrobit 15 200 mincí ve dvou provedeních, která se liší leštěním mincového pole a úpravou hrany.

ČNB do konce letošního roku ještě vydá zlatou pětitisícikorunu s motivem města Tábor, do prodeje půjde na konci října. V příštím roce plánuje vydat mimo jiné stříbrné stokoruny věnované policii a antimonopolnímu úřadu, stříbrnou dvousetkorunu věnovanou podnikateli Tomáši Baťovi staršímu, stříbrnou minci v nominální hodnotě 10 000 korun s motivem svatovítské katedrály nebo zlatou tisícikorunu k příležitosti výročí zahájení činnosti Národní banky Československé.

 
