Civilní herec se smyslem pro přirozenost. Vzpomínka na Jana Hrabětu

Kolegové na dlouholetého člena Divadla Járy Cimrmana Jana Hrabětu, který zemřel ve věku 86 let, vzpomínají jako na civilního herce. Podle Zdeňka Svěráka byl jeho pobyt na jevišti přirozenost sama. Hrabětův otec měl vysokou funkci u Bati ve Zlíně a syn po něm zdědil zodpovědnost. Svěrák připomněl, že na zájezdu byl už hodinu předtím na místě, jen aby se nestalo, že by zmeškal.
„Honza Hraběta u nás působil nejdříve jako osvětlovač a zvukař a Miloň Čepelka ho jednou zaslechl, jak si v kabině říká nahlas texty z Havlovy hry Zahradní slavnost. A řekl nám, že ten kluk patří na jeviště a ne do kabiny. Ukázalo se, že je to od přírody nadaný civilní herec, který je stejný před kamerou i bez ní,“ řekl Svěrák.
Zlínský rodák Hraběta působil i ve filmu, a nejen jako herec. „Třeba v Obecné škole dělal Honzovi (Svěrákovi) asistenta režie. Měl na starosti veškeré děti, a že jich bylo! Myslím, že ho lidé znají i televizních seriálů a každý potvrdí tu jeho úžasnou samozřejmou přirozenost,“ podotkl Svěrák.
Prezident Herecké asociace Ondřej Kepka konstatoval, že český film a divadlo má takovou jedinečnou tradici, že jsou často využíváni neherci, kteří se časem stanou profesionály. „Pan Hraběta byl jedním z těch, kterým se to podařilo a vytvořil dílky tomu řadu naprosto neopakovatelných a osobitých rolí, které byly výrazné právě jeho „neprofesionalitou“. Dokázal uplatnit svůj smysl pro sebeironii a humor,“ sdělil Kepka.
Moderátor a herec Aleš Cibulka připomněl, že když se natočil seriál Horákovi, který je každý rok během prázdnin reprízovaný, tak objevil Igora Bareše ve velké roli. „Ale pan Hraběta tam měl velký prostor a vůbec nebyl ve stínu velkých hvězd, které měl kolem sebe,“ uvedl.
Cimrmanolog a moderátor Českého rozhlasu Tomáš Maleček konstatoval, že Hraběta velmi nenáviděl komunisty, kteří mu v 50. letech zavřeli otce. „Kromě Járy Cimrmana hrál také disidentské divadlo. V listopadu 1975 vystoupil v Havlově Žebrácké opeře v Horních Počernicích, s Havlem byli blízcí přátelé. V divadle Járy Cimrmana hrál v průběhu let ve všech hrách, byť v některých ty role postupně obměnil. Třeba v Dlouhém, Širokém a Krátkozrakém hrál dříve Krále a v posledních letech Děda Vševěda. A v této roli vystoupil úplně naposledy v neděli 24. května,“ sdělil.
Maleček, který si s Hrabětou zahrál v roli Pocestného v pěti představeních Dlouhý, Široký a Krátkozraký, si podle svých slov vždycky vybaví, že když vešel do Divadla Járy Cimrmana, otevřel dveře do zákulisí, a tam seděl Hraběta. „Protože měl nemocnou nohu, jeho stav už mu nedovoloval scházet dolů do šatny k ostatním, ale seděl v takzvané přípravně, kde měl svou židli a nad ní cedulku s nápisem Zadní herec mistr Jan Hraběta. On říkal, že existuje spousta předních herců, kdežto zadní herec je jen on. Byl také básník, jeho verše byly sprosté, ale umělecky hodnotné,“ dodal Maleček.
