před 50 minutami

Ve čtvrtek večer do pražského Veletržního paláce přijdou tisíce lidí na takzvaný opening Národní galerie. Během vernisáže několika výstav naráz bude největší pozornost poutat dílo, které pro Prahu vytvořil čínský umělec Aj Wej-wej. Devětapadesátiletého výtvarníka jen na Instagramu sleduje téměř 300 tisíc lidí. Do Prahy velmi pravděpodobně přitáhne turisty i studenty umění. Podívejte se v galerii, co pro naše hlavní město vytvořil.

autoři: Libor Fojtík, Kultura