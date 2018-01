Chinaski vyrazí na klubové turné v nové sestavě. Malátný a Táborský přibrali spoluhráče Ewy Farné

před 4 hodinami

Skupina Chinaski oznámila, že na jarní klubové turné Není nám do pláče vyrazí v nové sestavě. Frontmana Michala Malátného a kytaristu Františka Táborského doplní kapelník Ewy Farné, klávesista Jan Steinsdörfer, a také Farné bývalý bubeník Lukáš Pavlík. Na baskytaru bude hrát rodák z Košic Tomi Okres, jenž spolupracoval například s Richardem Müllerem a IMT Smile. "Noví spoluhráči jsou hudebníci, se kterými jsme si v průběhu posledních let padli do oka a do ucha. A protože to bereme jako začátek naší další etapy, odstartujeme turné, stejně jako v době našich začátků, v klubech," říká Malátný. Rozchod s někdejšími členy Chinaski oznámili Malátný s Táborským loni na podzim.

Zastávky klubového turné kapely Chinaski 22.-24. 3. Krnov (Kofola, první dva koncerty jsou vyprodané)

30. 3. Sušice (Sokolovna)

31. 3. Karlovy Vary (Lidový dům)

4. 4. Plzeň (Depo2015)

13. 4. Prostějov (Společenský dům)

14. 4. Herálec (Kulturní dům)

3.-4. 5. Jičín (Masarykovo divadlo, druhý koncert je vyprodaný) Chinaski budou v nové sestavě hrát také například na ústeckém Majálesu, na Votvíráku, na Okoři či na Vysočina festu. Kapela Chinaski mění sestavu. Ztratili jsme vnitřní chemii, tvrdí Malátný s Táborským číst článek

