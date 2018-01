Čeští symfonici zahrají na turné písně z muzikálu La La Land. Zazpívají s nimi Stoneová či Gosling

před 1 hodinou

Český národní symfonický orchestr (ČNSO) v neděli 7. 1. zahájil první letošní turné. V pěti německých městech zahraje hudbu z muzikálu La La Land. Film vypráví příběh muzikanta a začínající herečky, kteří se potkají a zamilují v Los Angeles. Snímek loni získal 6 Oscarů včetně ocenění za nejlepší píseň City Of Stars, již s ČNSO z plátna zazpívají John Legend a Ryan Gosling. Po návratu do Prahy soubor složí poctu skladatelovi Leonardu Bernsteinovi, který by se letos dožil 100 let. Koncert věnovaný jeho hudbě z muzikálu West Side Story nebo k operetě Candide odehraje 16. ledna v Obecním domě v Praze. Soubor bude dirigovat Steven Mercurio.

