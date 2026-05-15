Český zpěvák Daniel Žižka se probojoval do finále Eurovize, zaujal písní Crossroads

Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, jež se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších devíti zemí, zatímco dalších pět soutěž opustilo.
Do sobotního finále postoupili ze čtvrtečního klání kromě Žižky také zástupci Albánie, Austrálie, Bulharska, Dánska, Kypru, Malty, Norska, Rumunska a Ukrajiny. V prvním semifinále, které se odehrálo v úterý, si zajistilo postup mezi 25 finalistů dalších deset zemí včetně Polska, Chorvatska, Srbska či Izraele. Právě kvůli účasti Izraele a jeho ofenzivě v Pásmu Gazy ovšem soutěž bojkotovaly Irsko, Island, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko.
Ke své skladbě Žižka už dříve sdělil, že vsadil na emoce a na jejich napojení na hudbu. V březnovém rozhovoru pro ČT24 uvedl, že píseň, jejímž spoluautorem je producent Viliam Béreš, připravoval zhruba dva roky.
Žižka se od dětství se věnuje hudbě a herectví, vlastní písně skládal od deseti let. Studoval obor muzikál na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Vystupuje na koncertních a klubových pódiích v Česku, zahrál si v seriálech Taneční nebo ve filmu Případ se štěnicí. Pod pseudonymem Daniell vydal několik singlů, poté začal opět vystupovat pod vlastním jménem.
Eurovize se letos koná ve Vídni, protože ji loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem JJ. Coby pořadatelská země má Rakousko zajištěnou účast ve finále automaticky, stejně jako Británie, Francie, Itálie a Německo, které patří k největším sponzorům soutěže.
Eurovizi pořádá Evropská vysílací unie (EBU), o jejím výsledku rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí. Většina účastníků je z Evropy; soutěže se každoročně účastní i Austrálie, pořádat ji na svém území ale nemůže.
