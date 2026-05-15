Přeskočit na obsah
Benative
15. 5. Žofie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Český zpěvák Daniel Žižka se probojoval do finále Eurovize, zaujal písní Crossroads

ČTK

Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, jež se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších devíti zemí, zatímco dalších pět soutěž opustilo.

Eurovision Song Contest's 'Turquoise Carpet' event in Vienna
Daniel Žižka je ve finále.Foto: Reuters
Reklama

Do sobotního finále postoupili ze čtvrtečního klání kromě Žižky také zástupci Albánie, Austrálie, Bulharska, Dánska, Kypru, Malty, Norska, Rumunska a Ukrajiny. V prvním semifinále, které se odehrálo v úterý, si zajistilo postup mezi 25 finalistů dalších deset zemí včetně Polska, Chorvatska, Srbska či Izraele. Právě kvůli účasti Izraele a jeho ofenzivě v Pásmu Gazy ovšem soutěž bojkotovaly Irsko, Island, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko.

Ke své skladbě Žižka už dříve sdělil, že vsadil na emoce a na jejich napojení na hudbu. V březnovém rozhovoru pro ČT24 uvedl, že píseň, jejímž spoluautorem je producent Viliam Béreš, připravoval zhruba dva roky.

Související

Žižka se od dětství se věnuje hudbě a herectví, vlastní písně skládal od deseti let. Studoval obor muzikál na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Vystupuje na koncertních a klubových pódiích v Česku, zahrál si v seriálech Taneční nebo ve filmu Případ se štěnicí. Pod pseudonymem Daniell vydal několik singlů, poté začal opět vystupovat pod vlastním jménem.

Eurovize se letos koná ve Vídni, protože ji loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem JJ. Coby pořadatelská země má Rakousko zajištěnou účast ve finále automaticky, stejně jako Británie, Francie, Itálie a Německo, které patří k největším sponzorům soutěže.

Reklama
Reklama

Eurovizi pořádá Evropská vysílací unie (EBU), o jejím výsledku rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí. Většina účastníků je z Evropy; soutěže se každoročně účastní i Austrálie, pořádat ji na svém území ale nemůže.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Studenti, žáci a přijímací zkoušky, učení, testy
Studenti, žáci a přijímací zkoušky, učení, testy
Studenti, žáci a přijímací zkoušky, učení, testy

Ztracení Einsteinové. Expert nastiňuje, proč místo osobností vychováváme úředníky

V pátek se uchazeči o střední školy dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Pro mnohé tak začne martyrium druhého kola navzdory tomu, že kapacity škol poptávku „naplňují“. Nikoliv však tam, kde by žáci chtěli studovat. Proč je české školství stále zakleté? Jak si stojíme ve srovnání se zbytkem Evropy? Téma Spotlightu s Danielem Münichem, výkonným ředitelem think-tanku IDEA.

Reklama
Reklama
Reklama