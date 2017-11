Český slavík on-line: Zůstanu svůj aneb Čekání na 42. vítězství Karla Gotta

Anketu popularity tuzemských zpěvaček, zpěváků a skupin, postavenou na hlasech od fanoušků, uspořádal časopis Mladý svět poprvé v roce 1962. První ročník ovládl Waldemar Matuška. Po rozpadu Československa se anketa pět let nekonala, od roku 1999 nese jméno Český slavík Mattoni. V nominacích se čas od času objeví obskurní skupiny nebo zpěváci, které do finále vynesou sešikovaní (facebookoví) fanoušci, jedno ale zůstává, i kdyby Mladý svět na Facebook jezdil: popularita Karla Gotta. I letos tak budeme neptrpělivě čekat hlavně na to, zda se náhodou nezopakuje situace z roku 2012, kdy si cenu pro zpěváka odnesl místo Gotta Tomáš Klus.

20:20:00 Hudební divadlo Karlín je nachystané, přenos začíná. Moderuje herec Ondřej Sokol. "Pojďme z toho večera udělat nezapomenutelný milník mé kariéry," žertuje. Jsme připraveni! Sledujte přímý přenos slavnostního galavečera Český slavík Mattoni 2017 dnes večer od 20:20 na TV Nova! :-) Zveřejnil(a) ČESKÝ SLAVÍK MATTONI dne 25. Listopad 2017 20:15:00 Český slavík jsou "jen" ceny popularity a každý ať si poslouchá, co chce. Fakt, že při loňském úspěchu skupiny Ortel, jejíž texty a vystupování jsou naprosto jasně xenofobní, se téměř všichni v sále tvářili, že se nic neděje, je ale ostuda. Ortel fanoušci do finále vynesli i letos. Toto je loňský komentář Marka Prose. Ze Slavíků se stal kulturní cirkus s xenofobní pachutí. Výsledky nejde brát vážně Marek Pros 20:00:00 Toto jsou nominace pro rok 2017 Zpěvačky

Absolonová Monika, Anna K., Bílá Lucie, Farna Ewa, Špinarová Věra, Vondráčková Lucie Z aktuálního dění: Monika Absolonová slavnostně otevřela parfumerii a vyráží na turné s vánočními a světovými melodiemi, Anna K vydala album Světlo a bohužel opět bojuje s vážnou nemocí, na jaro ale chystá tři velké koncerty. Ewa Farna se vdala za svého spoluhráče Martina Chobota a uvedla dokument o deseti letech na scéně, Věra Špinarová letos zemřela a o Lucii Vondráčkové je slyšet jen v souvislosti s jejím manželem, hokejistou Tomášem Plekancem. Zpěváci

David Michal, Gott Karel, Klus Tomáš, Krajčo Richard, Landa Daniel, Ortel Tomáš Z aktuálního dění: Michal David měl premiéru muzikálu Muž se železnou maskou, Karel Gott otevřel výstavu o své osobě, Tomáš Klus má tři děti a živé CD Živ je, Richard Krajčo se potřetí oženil, Daniel Landa se věnuje boxu a mentálnímu tréninku a Tomáše Ortela raději nesledujeme. Skupiny

Dymytry, Chinaski, Kabát, Kryštof, Ortel, Slza Z aktuálního dění: Skupiny Dymytry vydala kompilační CD Reser a hraje v maskách, Chinaski mění sestavu, Kabát je na turné, Kryštof oslavil dvěma koncerty na Strahově 25 let fungování a Slza je hitem mainstreamových rádií. Ortel raději nesledujeme. Slavíci bez hranic

Elán, No Name, Žbirka Miroslav Z aktuálního dění: Elán letos zrušil 3 ze 4 českých koncertů z turné Živých nás nedostanů, No Name nazpívali duet s Karlem Gottem a Miroslav Žbirka chystá vánoční koncerty s Jaroslavem Svěceným. Objev roku

(nominace určuje odborná porota)

Mirai, Poetika, Pokáč, Vojtaano V pravidlech Českého Slavíka stojí, že v této kategorii může porota nominovat maximálně tři zástupce. Aha? "V letošním roce porota usoudila, že možných talentů se na hudební scéně objevilo několik. Rozhodla se tedy letos do hlasování nominovat mimořádně čtyři interprety," vysvětlila Aktuálně.cz Petra Těšínská z pořádající agentury Musica Bohemica. Ewa Farna a Martin Chobot 20:00:00 Kvíz: Co je na obrázku? a) Pořadí států (USA, Rusko, Čína) podle počtu medailí na letní olympiádě v Riu 2016

b) Medailová prognóza českého biatlonového týmu pro olympiádu v Pchjongčchangu 2018.

c) Seznam úspěchů Karla Gotta v anketě Zlatý slavík a Český slavík. Foto: Český slavík Ačkoliv se zdá nadvláda Karla Gotta neotřesitelná, nebylo tomu tak vždy. Toto je seznam zpěváků, kteří zpěvákovi cenu vyfoukli. 1962, 1967: Waldemar Matuška

Waldemar Matuška 1982: Miroslav Žbirka

Miroslav Žbirka 1985: Peter Nagy

Peter Nagy 1986 - 1988: Dalibor Janda

Dalibor Janda 1991: Pavol Habera

Pavol Habera 1998: Daniel Hůlka

Daniel Hůlka 2012: Tomáš Klus V letech 1992 - 1995 se ankety Zlatý slavík ani Český slavík nekonaly. Tomáš Klus přebírá cenu pro zpěváka roku od herečky Tatiany Vilhelmové. 20:00:00 Dobrý večer, vítáme vás u sledování on-line reportáže z vyhlašování výsledků ankety popularity českých zpěvaček, zpěváků a kapel Český slavík Mattoni. Pořad začíná ve 20:20. Skok do minulosti. Psal se rok 1962 a fanoušci hlasovali do úplně prvního ročníku Zlatého slavíka, zorganizované populárním časopisem Mladý svět. Při neexistenci ženské kategorie se ukázalo se, že čtenáři mají nejraději Waldemara Matušku. Až do roku 1968 se volilo i kategorii "píseň". První ročník vyhrál duet Ach, ta láska nebeská. S Matuškou ho zpívala Eva Pilarová, písničku napsala semaforská dvojice Jiří Suchý - Jiří Šlitr. To byly hudební časy. Ach, ta láska nebeská Načíst starší Buďte první autor: Hana Slívová Související





