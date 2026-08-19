Česko vyšle do boje o Oscara dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Za Českou republiku bude o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film česko-slovenský usilovat dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie (ČFTA). Česká režisérka Pepa Lubojacki v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí.
„Ten film má za sebou vítězství na Berlinale, jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligariho cenu, což je cena, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A tím ten film rozhodně je a tím také zřejmě upoutal kolegy akademiky a inspiroval je k tomu, aby právě snímek Kdyby se holubi proměnili ve zlato vybrali jako našeho kandidáta,“ řekl prezident ČFTA Ivo Mathé.
Slavnostní vyhlášení 99. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 14. března 2027. Shortlist výběru 15 zahraničních filmů bude zveřejněn 15. prosince a nominace budou následně oznámeny 21. ledna.
Film Kdyby se holubi proměnili ve zlato vyhrál letos na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale cenu za nejlepší dokumentární snímek a vedlejší Caligariho cenu. Do české kinodistribuce film vedený na festivalu v Karlových Varech v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení oficiálně vstoupí 24. září.
Čtyřicetiletá režisérka Lubojacki se zabývá psaním scénářů a režií dokumentárních filmů. Její krátkometrážní film o-chlup byl v roce 2019 v širší nominaci na cenu nových talentů - Magnesia. Film byl uveden na festivalech Ji.hlava, PragueShorts, River Film Festival, Cineffable a dalších.
Několik let působila v programovém oddělení queer filmového festivalu Mezipatra a spolupořádala kulturní festival Queer Eye. Její tvorba se zaměřuje na témata stereotypů, rodinných vazeb a závislostí.
Snímek Kdyby se holubi proměnili ve zlato pro účast na Oscary vybírali všichni členové ČFTA, kteří splňují podmínky pro hlasování a nemají střet zájmů, z pěti snímků. Dalšími byly Chica Checa, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta.
Loni členové ČFTA vybrali do boje o cenu Oscar dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Snímek sledující život fotografky Libuše Jarcovjákové se nedostal do užšího výběru.
Zlatou sošku Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film - v roce 1966 Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.
Šestice dalších filmů se probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří, má panenko Miloše Formana (1969), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a Želary Ondřeje Trojana (2003).
Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Hollandové Šarlatán. ČFTA byla založena v roce 1995. Uděluje také filmovou cenu Českého lva. V současné době má 463 členů.
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