Českého lva za nejlepší film získal Karavan, bodoval i představitel Kafky

Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové otevírající téma života lidí s mentálním postižením a autismem.
Road movie o svobodě, různých podobách lásky a touze začít žít získalo celkem 11 nominací na Českého lva, z nichž dvě proměnilo. Cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli v tomto snímku ještě získala Juliána Brutovská. „Film svět nezmění, ale má velkou moc nějak světu porozumět, tak ho prosím braňme,“ sdělila producentka Dagmar Sedláčková.
Ocenění je podle Sedláčkové konec dlouhé cesty, která na začátku nevypadala tak optimisticky. V projevu poděkovala režisérce Zuzaně Kirchnerové za odvahu, stejně jako celému hereckému týmu a štábu za to, že do projektu dali svá srdce.
Celovečerní debut scenáristky a režisérky Kirchnerové loni reprezentoval Českou republiku na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v sekci Un Certain Regard, která je zaměřena na debutující filmaře a artové snímky. Jednou z hlavních postav je chlapec s mentálním postižením, kterého ztvárnil David Vodstrčil. Sám představitel mužské role, který je úspěšný sportovec, žije s Downovým syndromem. Ve filmu ale hraje chlapce s poruchou autistického spektra.
V příběhu pětačtyřicetiletá Ester, kterou ztvárňuje Aňa Geislerová, po letech péče o syna Davida přijímá pozvání přátel přijet za nimi do Itálie. V cizím prostředí je ale David nepředvídatelný a působí problémy. Ester nechce být nikomu na obtíž, nastartuje proto starý karavan a vyrazí sama se synem na cestu napříč Itálií.
Kirchnerová uvedla, že u dětských rolí platí zlaté pravidlo, že v castingu se nevybírá jen dítě, ale i rodiče. „Tady to platilo dvojnásob. Potřebovala jsem, aby rodiče cítili Karavan podobně jako já - a Davidova rodina je navíc extrémně milá - a taky, aby se do toho mladému dospělému chtělo. Děti z castingových agentur jsou totiž často nešťastné, protože natáčení je cílem rodičů,“ prohlásila režisérka při loňském uvedení filmu na festivalu v Karlových Varech.
Bodovali herci ze Sbormistra i Franze
Cenu za nejlepší ženský výkon v hlavní roli si dnes z předávání Českých lvů odnesla Kateřina Falbrová, představitelka hlavní role ve filmu Sbormistr. Ocenění za nejlepší mužský výkon v hlavní roli získal letos Idan Weiss za titulní roli ve filmu Franz polské režisérky Hollandové.
Jako nejlepší režisérku ocenila porota Katarínu Gramatovou za film Nahoře nebe, v dolině já, který se odehrává v prostředí vyloučené vesnice Utekáč.
Cenu za nejlepší dokument získal snímek Raději zešílet v divočině. Film byl dnes oceněn i za nejlepší střih a nejlepší kameru.
Nejlepší scénář napsali Dužan Duong, Jan Smutný a Lukáš Kokeš za snímek Letní škola, 2001.
Cenu České filmové a televizní akademie (ČFTA) Český lev za nejlepší minisérii nebo seriál získala minisérie Studna režisérky Terezie Kopáčové. V hereckých kategoriích uspěli i herci z tohoto šestidílného seriálu, který je inspirován skutečným příběhem, který se odehrál v únoru 1968 v obci Vonoklasy. Seriál měl slavnostní premiéru v září 2024 na mezinárodním festivalu seriálů Serial Killer v Brně.
Nejlepší herečkou v hlavní roli v seriálovém díle byla vyhlášena Johana Matoušková za roli Marie Jelínkové v seriálu Studna. Držitelem Českého lva pro herce v hlavní seriálové roli se stal David Švehlík za hlavní roli v seriálu Studna. „Jsem vděčný za silný, působivý a přitom nepodbízivě ztvárněný příběh,“ sdělil v děkovné řeči Švehlík.
Za vedlejší ženskou roli v seriálovém díle obdržela Českého lva Kristýna Ryška za roli roli Vlasty Žákové v seriálu Král Šumavy 2 - Agent chodec. Cenu za vedlejší mužskou roli v seriálovém díle získal Jan Nedbal, který ve stejném seriálu ztvárnil příslušníka SNB/státní bezpečnosti.
Ceremoniálem televizní diváky i hosty v sále poprvé provází stand-up komička Bianca Cristovao. Předávání doprovází hudba skladatele Adriána Čermáka. Hlavní tematickou linkou letošního slavnostního udílení Českých lvů je budoucnost české kinematografie a nastupující generace tvůrců.
