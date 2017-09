Česká televize na podzim oslaví narozeniny Husy na provázku a uvede i Vávrovy postřehy z Rumunska

před 36 minutami

Česká televize na kanálu ČT art na podzim oslaví 50 let brněnské Husy na provázku a 110 let Divadla na Vinohradech. Nabídne také cykly s architektem Davidem Vávrou, jazzmanem Rudym Linkou či tanečnicí Dariou Klimentovou. Chybět nebude ani Kino art, které se vždy v sérii zaměřuje na jednoho režiséra - tento podzim to bude Aki Kaurismäki.

Padesátým narozeninám divadla Husa na provázku se bude na podzim vedle přímého přenosu představení Lásky jedné plavovlásky, plavovlásky jedné lásky věnovat v České televizi i stejnojmenný desetidílný dokumentární cyklus. "Chtěl bych divákům představit tu neuvěřitelnou energii, s jakou půlstoletí divadlo pracuje na inscenacích," řekl režisér dokumentu Aleš Kisil. Vinohradské divadlo vzniklo dříve, 24. listopadu 1907. Přesně v den výročí uvidí diváci ČT art v přímém přenosu hru Hašler v režii Tomáše Töpfera. Režisér a principál Divadla na Vinohradech Töpfer je v případě přímých přenosů divadelních představení skeptický. "Jsou buď špatné, nebo ještě horší. U televizních obrazovek chybí účast publika," podotkl. Pokračování se na podzim na ČT art dočkají divácky oblíbené Šumné stopy s architektem Davidem Vávrou, tentokrát z Rumunska. "Žasnoucí architekt David Vávra diváky provede podivuhodnými osudy našich krajanů a jejich dílem. Stylizovanou formou vyprávění se projekt snaží podat ucelený obraz "českých otisků" v zahraničí v obecnější rovině. Zaměří se nejen na práci českých architektů a stavitelů v Rumunsku, ale také na vzájemné kulturní ovlivňování, český um a tvořivost," píše se v anotaci pořadu. Vlastní dokumentární cyklus bud televize věnovat i světově uznávané české tanečnici Darii Klimentové. "Pro klasický balet je velmi důležité stále získávat nové diváky, a to hlavně u mladé generace. Jsem vděčná, že jsem tuto příležitost dostala," řekla Klimentová. Svůj prostor bude mít také klasická a popová hudba. Vedle záznamů a přímých přenosů různých koncertů ČT art uvede nový diskusní pořad Linka, v němž jazzový kytarista Rudy Linka povede dialog s různými osobnostmi hudebního světa. Kanál ČT art začal vysílat na konci srpna 2013, prvním odvysílaným pořadem byl film Alois Nebel. Denně si tuto kulturní stanici ČT pustí v průměru 127 tisíc dospělých diváků.

