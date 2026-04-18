Česká hra získala prestižní cenu BAFTA za nejlepší příběh, porazila i francouzský hit

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci pěti dalších nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair Obscur: Expedition 33, která v letošním ročníku získala cenu za nejlepší hru roku. Výsledky Britská akademie filmového a televizního umění (BAFTA) zveřejnila na svém webu.
Kingdom Come: Deliverance 2 byla nominována ještě v kategorii nejlepší účinkující v hlavní roli, jímž je britský herec Tom McKay, zde však při udílení cen v pátek pozdě večer bodovala Clair Obscur Expedition 33 s herečkou Jennifer Englishovou. Francouzská hra získala také cenu za herní debut roku.
Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává podobně jako první díl na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči v roli mladého Jindřicha ze Skalice v druhém dílu objevují krajinu Českého ráje a Kutné Hory a jejího okolí. Hra podle tvůrců dává důraz na co nejreálnější zpodobnění středověkého života, interakci okolního prostředí s hráčem a právě na silný příběh. Vývojářské studio Warhorse nedávno vydalo třetí a poslední rozšíření, jímž by se měl příběh uzavřít.
V prvním díle hry bylo možné prozkoumat tehdejší Posázaví s městy Sázava, Rataje nad Sázavou nebo Stříbrná Skalice. Oběma regionům přineslo vydání her výrazný nárůst zájmu turistů. Příznivci hry, takzvaní KCD turisté, se i letos chystají do míst spojených s dějem hry na řadu zážitkových programů, setkání či festivalů.
Kingdom Come: Deliverance 2 se v loňské anketě BAFTA mezi hráči umístila na sedmé příčce mezi nejvlivnějšími videohrami světa.
