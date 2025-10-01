Česká filharmonie zahraje Šostakoviče a Strausse s hvězdným klavíristou

Šestadvacetiletý Fudžita s Českou filharmonií nedávno vystoupil na pěti koncertech v Japonsku, Jižní Koreji a Velké Británii, kde přednesl Klavírní koncert g moll Antonína Dvořáka.
Šostakovičova Osmá symfonie měla premiéru 4. listopadu 1943 v Moskvě pod taktovkou Jevgenije Mravinského, jemuž je dílo věnováno. Krátce se jí přezdívalo Stalingradská, ale její temný, tragický charakter a absence oslavného finále se nehodily k propagandistickým účelům. Po roce 1948 byla proto zakázána a na pódia se vrátila až po Stalinově smrti.
"Není důležité, kdy přesně Osmá symfonie vznikla - její poselství přesahuje svou dobu. Víme, že byla napsána roku 1943, po vítězství u Stalingradu, ale válka pokračovala dál. Co to tehdy znamenalo? Co museli lidé obětovat a v sobě objevit, aby dokázali přežít? Právě o tom tato hudba vypovídá. Není to oslava vítězství, ale svědectví o době, kdy skladatel i jeho posluchači žili válkou. Je tato hudba relevantní dnes? Bezesporu. A obávám se, že bude aktuální i za sto let - protože svět se mění, ale lidská povaha zůstává stejná," uvedl šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie Byčkov.
Richard Strauss byl podle odborníků rebel hudebních forem, průkopník moderní harmonie a mistr opery i symfonické básně. Skladby pro klavír a orchestr tvoří v jeho díle jen okrajovou kapitolu - napsal pouze tři. Nejznámější z nich, Burlesku d moll, složil roku 1885 během působení v durynském Meiningenu, kde pracoval jako asistent Hanse von Bülowa. Poprvé ji roku 1892 uvedl Eugen d'Albert.
Mao Fudžita patří k nejvýraznějším mladým pianistům současnosti. Na klavír začal hrát ve třech letech, první mezinárodní cenu získal ve 12 letech na soutěži World Classic na Tchaj-wanu. Do povědomí hudebního světa vstoupil po vítězství v soutěži Clary Haskilové ve Švýcarsku a druhém místě v Čajkovského soutěži v Moskvě. Od té doby spolupracuje s předními světovými orchestry a v roce 2023 debutoval v Carnegie Hall.