Recenze: Znovu, ale o kus hůře. Filmový Captain America neriskuje, chce se zalíbit

Zbavil se knírku, avšak nikoli svých posedlostí a velkomocenských manýrů. Harrison Ford hraje v novém komiksovém filmu Captain America: Nový svět generála, který v nekonečné historii marvelovských snímků dělal vše proto, aby rozprášil tým Avengers. Nyní je z něj prezident a chování k superhrdinům trochu přehodnotil.

Poslední snímky věnované Captainovi Americovi byly stylizované jako temnější díla od studia Marvel. Tehdy ještě tato firma určovala hollywoodské trendy a její produkce, často atakující rekordní návštěvnost, představovala kategorii sama pro sebe.

V minulé dekádě se skoro zdálo, že Marvel pohltí celý Hollywood a všechny jeho žánry. Až to znělo jako zápletka nějakého paranoidního politického thrilleru, jakým se dařilo zejména v 70. letech minulého století.

Film Captain America: Nový svět, který od čtvrtka promítají česká kina, se pokouší nastolit právě takto vážnější politický tón. A přestože současná situace za mořem by mu nahrávala, snímek bohužel nezvládá fungovat jako společenská paralela s dneškem. Spíše se zdá, že Marvel po nepovedených experimentech s novými hrdiny a kasovních propadácích typu The Marvels chtěl natočit co nejkonzervativnější akční snímek. Ve srovnání s jeho zlatou érou však působí ponejvíce jako chudý příbuzný.

Captaina Americu už nehraje dřívější představitel Chris Evans, jehož hrdina Steve Rogers před časem předal žezlo, tedy přesněji řečeno ikonický předmět své postavy - nezničitelný štít v amerických barvách - nástupci. Herec Anthony Mackie coby Sam Wilson se teď snaží kráčet stejně důstojně ve zbroji tohoto lidového hrdiny. A nejen to, hned na začátku má před sebou velké rozhodnutí. O spolupráci jej požádá prezident Thaddeus Ross - ten, který ještě coby generál naháněl členy týmu Avengers a chtěl je zničit.

Novou éru koexistence americké vlády se superhrdiny nicméně naruší pokus o atentát. A útočníkem je mimo jiné jeden z bývalých superhrdinů. Tedy alespoň se to tak jeví. Odtud dál nový Captain America řeší jednu z nejklasičtějších thrillerových zápletek, v níž figuruje manipulace a snaha ovlivnit realitu pomocí falešných viníků.

Druhý a třetí díl Captaina Americy z let 2014 a 2016 zapojily do děje spoustu hrdinů z týmu Avengers, rozdělily je na dva tábory a nastolily ne zcela triviální etické otázky. Tentokrát však sledujeme celkem přímočarou akci, pouze lehce říznutou povinnou trochou politické omáčky.

Sam Wilson se snaží obstát coby nový Captain America, což ovšem nijak nepohání děj, spíše se opravdu zdá, že oním novým hrdinou původního kalibru prozatím být nezvládá.

Marvel se dostal do fáze, kdy každým novým snímkem zkouší nějak předat štafetu. Tvůrci naznačují, že zase přijde něco velkého, že zase pošlou do kin megahit typu Avengers. Ale divák čím dál víc ztrácí zájem.

Nový Captain America je obyčejný akční film, který asi příliš nenaštve, maximálně někoho přiměje k povzdechu: už to není, co bývalo. Všechno vypadá trochu laciněji a nezachrání to ani objev nového červeného Hulka, který ale nebude tak úplně kladný charakter. Zato s tím původním sdílí potřebu ničit vše okolo sebe.

Jako by už jediným úkolem Marvelu bylo udržet kontinuitu. Zachovat povědomí diváků o tom, co se stalo dříve, aby se mohl kolos na stále dřevěnějších nohách pohybovat dál. Tu se zmíní událost z tohoto filmu, tu existence mimozemského objektu z jiného - a jako závěrečná, rádoby dramatická rána kladivem mezi oči přichází zlověstná poznámka o existenci paralelních světů, odkud mohou přijít noví, dosud netušení padouši.

Přitom právě hrátky s paralelními verzemi superhrdinů vytvořily z marvelovského filmového univerza bezbřehý prostor, kde bylo možné cokoli, což vedlo spíše ke scenáristické lenosti než k hýření nečekanými nápady. Těžko říci, zda bude publikum ochotné investovat do superhrdinů energii znovu.

Když Marvel začínal, první díl Captaina Americy z roku 2011 také budil rozporuplné reakce. Vypadal trochu staromilsky, skoro jako z Hollywoodu 90. let minulého století. Diváci netušili, do jakých rozměrů se produkce studia rozvine a nakolik se stane oblíbenou.

Nový Captain America sice stále má štít, který umí stylově vrhat po protivnících jako ten nejnebezpečnější bumerang na světě, ale kromě potěchy ze solidních, byť spíše zapomenutelných akčních scén toho moc nenabízí - ačkoli Anthony Mackie je velmi dobrý charakterní herec.

Tentokrát musí očistit kolegu obviněného z pokusu zabít prezidenta a pak také obnovit rovnováhu mezi pozemskými mocnostmi. Tvůrci však neumí vystavět ani osobní příběh, ani dostatečně paranoidní zápletku, byť ústřední motiv manipulace s lidskou myslí pošilhává po známých thrillerech typu Pohled společnosti Parallax z roku 1974.

Jenže Captain America spíše dal dohromady řadu postav, jejichž účel ve snímku není zcela zřejmý. Harrison Ford se coby prezident Ross snaží být ambivalentnější figurou, než jakou byl dřívější zarputilý generál ztělesňující vše špatné na americké armádě. Giancarlo Esposito hraje další variaci na děsivého muže klamajícího tělem, čímž proslul v seriálu Perníkový táta. Ale i jeho přítomnost je spíše chvilkovým oživením snímku, který se snaží jet kupředu se zataženou ruční brzdou.

Často se sice žehrá na černobílost komiksových světů, jejich hrdinů a padouchů. Captain America však postrádá obojí - jak pořádného hrdinu, tak pořádného padoucha. A nemá nic, čím by tento deficit nahradil.