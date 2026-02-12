Čapek nebo Orwell? České studio Amanita Design chce vydat hru z dystopického světa

Brněnské videoherní studio Amanita Design, které dříve vytvořilo tituly jako Machinarium, Samorost či Chuchel, plánuje vydat novou hru s názvem Phonopolis. Hráči se v antiutopickém světě volně inspirovaném díly Karla Čapka nebo George Orwella pokusí vzdorovat autoritářskému vůdci, který chce ovládnout kolektivní mysl všech lidí.
Studio nyní na platformě Steam spustilo předběžný přístup do hry, který předchází spuštění plnohodnotné verze. Konkrétní termín vydání kompletní hry zatím nebyl upřesněn, podle Steamu je ale naplánované na letošní rok.
Herně se bude jednat o takzvanou adventuru, tedy herní žánr postavený zpravidla na spletitém příběhu, plnění úkolů a logickém uvažování. Hráči se ve Phonopolisu dostanou do města se všude přítomnými amplióny, které chce vůdce použít pro rozeznění "absolutního tónu" a ovládnutí mysli obyvatel. Hrozbu si ale uvědomí mladý popelář Felix a pokusí se autoritářovy plány překazit.
Amanita Design se do povědomí hráčů zapsal typickou grafickou stylizací s prvky rukodělného zpracování. Phonopolis bude ale jako první titul studia využívat i 3D grafiky, přesto by si měla hra podle dříve vydané tiskové zprávy ponechat charakteristický audiovizuální styl. Ideově a vizuálně se Phonopolis odkazuje na meziválečné avantgardní umělecké směry jako konstruktivismus, futurismus, suprematismus a jejich celospolečenský ideologický dopad jakožto nástroje propagandy.
"Stylizaci propojujeme s humorem a nadsázkou, která byla pro nás prvořadá. Snažíme se vycházet z avantgardního umění a přetvářet jej v groteskní obsah, který je blízko hravosti dětských hraček a papírových skládaček. Hráčům chceme předat nadhled a trochu upřímné dětské veselosti,” uvedla výtvarnice Phonopolis Eva Marková. Phonopolis přitom za zpracování sbírá ceny ještě před plnohodnotným vydáním. Například v roce 2024 hra získala prestižní ocenění za vizuál v rámci Independent Games Festival.
Amanita Design je nezávislé herní studio působící v České republice. V roce 2003 ho založil Jakub Dvorský. Od svého vzniku studio prodalo miliony kopií svých her a za své zpracování získalo i několik ocenění. Podle poslední zveřejněné výroční zprávy ve Sbírce listin společnost v roce 2024 snížila čistý zisk o zhruba pět milionů korun na 8,7 milionu korun. Tržby jí oproti roku 2023 klesly o více než osm milionů korun na 47 milionů korun.
Jako moderní Batmani, lovit pedofily je „in“. Došlo na aligátory, ale i sebevraždy
Scénář je vždy stejný. Nejdříve se vydávají za nezletilou dívku. Flirtují s predátory, aby je navnadili. A pak si s nimi domluví schůzku. Co následuje poté, se různí – někdy setkání končí veřejným lynčem, jindy pěstmi. Fenomén lovců pedofilů, kteří berou spravedlnost do vlastních rukou, není žádnou novinkou. Mnohdy ovšem v policejních poutech končí nejen predátoři, ale i samozvaní „strážci“.
Divoké ženy v akci. Havlová, Holubová a Pořízková točí novou komedii Bardotky
Snímek režíruje Hana Hendrychová, autorka divácky úspěšných filmů Můj příběh a Matka v trapu. Vyjma ústřední ženské herecké trojice se v dalších rolích představí třeba Hynek Čermák, Lukáš Příkazký, Otakar Brousek ml. nebo Eva Podzimková. Natáčení probíhá v Praze, středních Čechách a v Ústí nad Labem, kam tvůrci překvapivě umístili vinný sklípek. Premiéra v kinech je naplánovaná na červenec 2026.
Ledecká znovu v slzách. Při super-G těsně před koncem spadla, ale odjela po svých
Ester Ledecká nedokončila po pádu na olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo superobří slalom a stejně jako na snowboardu jí nevyšel útok na medaili ani na lyžích.
Babiš s Okamurou provedli totální obrat. A opozice jen spekuluje, k čemu to povede
Šéfové ANO a SPD Andrej Babiš a Tomio Okamura se svými spolustraníky v minulém volebním období se jako opoziční poslanci mnohdy chovali ve sněmovně tak, aby co nejvíce komplikovali kabinetu Petra Fialy vládnutí. Jakmile se ale Babiš s Okamurou dostali po volbách k moci, téměř jako první věc mění pravidla pro jednání sněmovny. S cílem, aby dnešní opozice nemohla dělat to, co prováděli oni.