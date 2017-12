Cameronův Titanic slaví 20 let. Dodnes je to druhý nejvýdělečnější film všech dob

před 4 hodinami

Před dvaceti lety, 19. prosince 1997, měl premiéru budoucí hit - film Titanic s Leonardem DiCapriem a Kate Winsletovou v hlavní roli. Winsletová za roli Rose dostala Oscara, z obou se staly hollywoodské hvězdy a jejich srdcervoucí scéna na palubě s podkresem písně My Heart Will Go On od Celine Dionové se stala legendou, již mnozí dodnes s chutí citují i parodují. Titanic je dodnes druhým nejvýnosnějším snímkem. Až v roce 2009 ho předběhl Avatar, další opus režiséra Jamese Camerona.

"Příběh Titanicu má sám o sobě nadčasové morální kvality," řekl režisér James Cameron na speciálním promítání Titanicu v Los Angeles o filmu inspirovaném neštěstím z roku 1912. V dubnu tohoto roku narazil obří zaoceánský parník společnosti Silver Line do ledovce a potopil se. V jeho útrobách a v ledové vodě zahynulo zejména kvůli špatně zorganizovaným záchranným pracím 1500 lidí. James Cameron postavil příběh na lásce chudého malíře Jacka (Leonardo DiCaprio), jenž vyhrál lístek na Titanic v pokeru, a krásné Rose (Kate Winsletová), která se měla proti své vůli provdat za bohatého muže. Cit Jacka a Rose měl ale krátkého trvání. Mladý malíř sice během nehody Titanicu zachránil Rose, sám ale umrzl v ledové vodě. "I saw that in a nickelodeon once and I always wanted to do it." #Titanic20Years Zveřejnil(a) Titanic dne 18. Prosinec 2017 Snímek získal jedenáct Oscarů včetně té pro režiséra Camerona a vydělal více než 2,2 miliardy dolarů. Až o dvanáct let později, v roce 2009, ho s výnosem téměř 3 miliardy překonal další Cameronův blockbuster Avatar. Na snímku vydělala i zpěvačka Céline Dionová, slavnější song než titulní My Heart Will Go On už nikdy nenazpívala. V době natáčení filmu bylo DiCapriovi 21 a Winsletové 20 let. Jejich první filmové setkání šlo rovnou na dřeň: Winsletová v roli Rose DiCapriovi - malíři Jackovi - pózovala jako nahá modelka. Z herců se brzy stali blízcí přátelé a společně si zahráli například o deset let později v milostném dramatu Sama Mendese Nouzový východ. "Byli tam jeden pro druhého, hodně se během toho těžkého, dlouhého a náročného natáčení podporovali," vzpomíná na rok 1996 James Cameron. #Titanic made history when it premiered 20 years ago this week. Zveřejnil(a) Titanic dne 16. Prosinec 2017 Produkční společnost Fox nechala pro natáčení v Mexiku vyrobit luxusní maketu Titanicu, na obřím nábřeží tehdy vznikl přesně podle plánů původního parníku. Dobové fotky pak byly předlohou pro kajuty, v nichž nechyběly stoly a postele z mahagonového dřeva a pozlacené příslušenství. Všechno pak nenávratně zničila scéna, během které se loď potopila. Časopis Variety dokonce kvůli natáčení - náklady se vyšplhaly na 200 milionů dolarů - zavedl rubriku Titanic Watch, v rámci které komentoval veškeré dění okolo filmu. Nešťastný James Cameron měl prý při střihání filmu po ruce žiletku, na niž fixou napsal: "Použít v případě, že ten film bude blbost." Zkušební projekce před publikem v Minneapolisu nicméně ukázaly, že Cameron a jeho tým uspěli. Film první týdny po uvedení generoval enormní výdělky. První, druhý a třetí víkend vydělal 29, 28 a 32 milionů dolarů, patnáct týdnů se držel v čele žebříčků. "Klesalo to pak jen zhruba o dvě procenta týdně. Zdálo se nám, že jsme v nějakém paralelním světě, kde neexistuje gravitace," vzpomíná Cameron. Režisér se domnívá, že síla Titanicu spočívala nikoliv v sex-appealu Winsletové a DiCapria, ale ve schopnosti oslovit všechny generace. "Nejpyšnější jsem na to, že se nám podařilo natočit film, který si dodnes žije ve své vlastní realitě mimo čas a všechny trendy," uzavírá Cameron. Foto: ShopAlike

