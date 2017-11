Pomalý, nepříjemný, hutný. Takový má být bytový horor Domestik od tvůrců seriálu Semestr

před 2 minutami

Co zvenčí vypadá jako náhodně stlučená kůlna uprostřed haly, je zevnitř normálně vybavený byt s koupelnou a kuchyní. Právě tady, v improvizovaném bytě na bývalém letišti v pražských Kbelích, natáčí tvůrci chváleného seriálu Semestr, který se odehrával přes monitory počítače, nový film Domestik. Vypráví o nadějném cyklistovi a jeho ženě, nepůjde však o sportovní film. Cyklistika slouží jen coby zdroj konfliktu: sport začne zabírat až příliš mnoho prostoru v hrdinově stále fanatičtější mysli. Aktuálně.cz se bylo podívat na natáčení.

Dva roky starý seriál Semestr televize Stream od režiséra a scenáristy Adama Sedláka a producenta Jakuba Jíry patřil mezi nejvýraznější a kritiky nejvyzdvihovanější české projekty posledních několika let.

Filmaři nyní dokončili natáčení celovečerního debutu Domestik, jehož kulisy Aktuálně.cz navštívilo těsně před zastavením kamer a zahájením postprodukce.

V pražských Kbelích, v jedné z hal bývalého letiště, postavil štáb z překližky byt, v němž se větší část "civilizačního bytového hororu", jak svůj film označuje režisér Sedlák, odehrává.

I Domestik zkrátka bojuje s rozpočtem. "Tohle není standardní filmové studio, na jeho pronájem jsme neměli, takže jsme museli najít toto neodizolované místo. Dost jsme bojovali s deštěm a světlem," vysvětluje producent Jíra.

Co zvenčí vypadá jako náhodně stlučená kůlna uprostřed haly, je zevnitř normálně vybavený byt s koupelnou a kuchyní. "Skoro všechno včetně odtoků vody tu je funkční a použitelné. Řešíme i, co s tím vším budeme dělat po natáčení, protože by byla škoda, kdyby se to nějak nevyužilo," říká Jíra.

Za okny je pak nachystaných několik "backdropů" neboli velkoformátových fotografií paneláků pořízených z libeňského mostu. Některé jsou pro denní, jiné pro noční scény. Přestože se dnes používá častěji greenscreen, tedy pozadí dokreslené počítačem, podle Jíry budou fotografie stačit a publikum si ničeho nevšimne.

Cyklistická posedlost

Domestik vypráví o nadějném cyklistovi (Jiří Konvalinka) a jeho ženě (Tereza Hoffová). Konvalinka musel kvůli roli podstoupit šestiměsíční trénink, ale i depilaci a solárium, to aby měl typické cyklistické opálení. Nepůjde však o sportovní film, cyklistika slouží jen coby zdroj konfliktu: sport začne zabírat až příliš mnoho prostoru v hrdinově stále fanatičtější mysli.

V bytě se nachází i sbírka trofejí, zapůjčená od cyklistického svazu, a hlavně kyslíkový stan, do nějž hrdina ulehá, aby načerpal síly, a který vnese do ústředního páru spor. "Doufáme, že se z toho stanu povede udělat symbol filmu, chceme na něj soustředit i kampaň," podotýká producent Jíra.

Na natáčení filmu má tým dvacet dní a čtyři dny dotáček. Postupovalo se chronologicky, aby se herci mohli ponořit do stupňující se intenzity příběhu.

Domestik koprodukuje Česká televize, ze začátku to ale s její podporou vypadalo bledě. I když Sedlákův scénář vyhrál v roce 2015 cenu Filmové nadace, televize jeho zaštítění nejprve odmítla.

Až s nečekaným úspěchem Semestru veřejnoprávní stanice otočila a koprodukci nabídla. "Důležité je, že to dopadlo dobře, takže jsme České televizi i přes průtahy vděční. Bez ní by Domestik nevznikl," komentuje Jíra.

Pomalý, nepříjemný a hutný

Důvodem ostražitosti televize bude zřejmě nekonformní vize tvůrců. Režisér Sedlák popisuje snímek jako "pomalý, nepříjemný a hutný, spíš festivalový". Počítá i se scénami explicitní nahoty a násilí. Film by měl podle něj vygradovat do silného a nečekaného finále. Jako zdroje inspirace uvádí Rosemary má děťátko a Hnus od Romana Polanského.

Stylisticky plánuje narušit běžné postupy. "Nechceme film snímat klasicky - záběr, protizáběr. Budeme pracovat s dlouhými, třeba dvouminutovými záběry," popisuje. Některé prý bylo třeba ke spokojenosti opakovat i desetkrát.

Po úspěchu Semestru tým Adama Sedláka sleduje mnoho zvědavých hlav, které doufají, že se nadějným tvůrcům podaří natočit film, který překoná prokletí české provinčnosti a stagnace.

Semestr byl však svým výrazným konceptem natolik specifický, že nelze ani odhadnout, jak bude v režii Adama Sedláka vypadat "normální" film. Nezbývá než doufat, že se jeho cit pro přesvědčivý dialog a gradaci podaří přenést z monitorů na plátna.

Film by měl být hotový v březnu příštího roku, s uvedením se počítá na podzim.