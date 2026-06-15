Byly to bezesné noci. Pobočník kardinála Duky promluvil s dojetím o výjimečných varhanách

Vojtěch Mátl patří k lidem, kteří byli u myšlenky na nové svatovítské varhany od první chvíle. Tento římskokatolický jáhen a ceremoniář se vždy pohyboval nejblíže kardinálu Dominiku Dukovi, který dlouhé léta snil o tom, že katedrála svatého Víta bude mít poprvé za stovky let skutečně špičkový nástroj. Mátl u příležitosti jejich požehnání vzpomínal na už zesnulého Duku i spoustu dárců.
„Je to vyvrcholení čtrnáctiletého příběhu, který nebyl přímočarý ani jednoduchý, ale dramatický. Dal nám spoustu bezesných nocí, ale nakonec byl s Boží pomocí završen,“ vyprávěl v pondělí dopoledne přímo v katedrále Vojtěch Mátl a přitom se občas podíval do míst, kde jsou umístěny nové svatovítské varhany.
Nutno podotknout, že jde o varhany vskutku unikátní, o kterých snilo několik generací varhaníků, duchovních, věřících nebo návštěvníků, kteří kdy přišli s katedrálou do kontaktu.
Přestože základní kámen gotického chrámu byl položen už v roce 1344 za vlády Karla IV., místo posledního odpočinku i korunovací českých králů ve skutečnosti nikdy nemělo opravdu kvalitní reprezentativní varhany, které by zaplnily celý jeho prostor.
Původně se sice s novým nástrojem počítalo při dostavbě v roce 1929, ale nakonec k tomu nedošlo - v katedrále tak byly dosud jen provizorní, nepříliš kvalitní varhany, několikrát opravované.
Projekt rozjel Duka
„Chtěl bych vzpomenout pana kardinála Dominika Duku, kterému se podařilo tady v katedrále udělat nové osvětlení či opravit presbytář, a přitom přemýšlel, co a jak dál zvelebit,“ vzpomínal Mátl a nedávno zesnulého primase českého. Právě on iniciativu za nové varhany skutečně rozhýbal a rozjel obří crowdfundingovou kampaň, do níž se zapojily tisíce lidí, a přispěly tak k dokončení svatovítských varhan.
„Málokdo tehdy tušil, že nové varhany budou hotovy až za tolik let a s dvojnásobnými náklady,“ vzpomíná.
O to více byla nutná pomoc dárců, kterých se nakonec sešlo kolem 12 tisíc. Ti si některé z píšťal symbolicky „adoptovali“, přispěli do kostelních pokladniček nebo poslali peníze přes QR kód. I na ty Mátl s evidentní vděčností a viditelným dojetím vzpomínal. Do této chvíle bylo vybráno přesně 135 425 582 milionů korun.
„Bez těch, kteří nám přispěli, by varhany nebyly. V roce 2014 jsme založili Nadační fond Svatovítské varhany a začali jsme peníze intenzivněji vybírat. Mám před očima mnoho tváří a rozhovorů mladých i starých lidí, kteří přispěli, a někteří se toho ani nedožili. Volali mi před rokem, před dvěma, že by chtěli ještě varhany vidět. Teď na nás koukají shora a naše dílo snad nějak provázejí,“ svěřil se Mátl, který stojí v čele zmiňovaného fondu.
Mátl tak zároveň zve dárce, případně příbuzné dárců, kteří už nežijí, na pondělní koncert právě do katedrály, kde budou moci nové varhany slyšet. Série „varhanního oktávu“ koncertů začíná už po pondělním žehnání varhan, všechny jsou ale v tuto chvíli vyprodané.
Zájemci o další koncerty najdou informace na speciálním webu, kde je také nabídka pro ty, kteří by chtěli ještě na nový hudební nástroj přispět.