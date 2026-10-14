Přeskočit na obsah
Benative
14. 10. Agáta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Bronzová soška i amfory jsou opět doma. Izrael vrátil Řecku 22 starověkých artefaktů

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

V úterý 13. října Izrael vrátil do Řecka dvaadvacet starověkých starožitností, nelegálně odvezených z jihoevropské země. Ve středu o tom informovala agentura AP. Předání se odehrálo na pozadí posilující spolupráce obou zemí.

Ancient Greek artifacts returned from Israel in National Archaeological Museum in Athens
Mezi starořeckými artefakty, které Izrael vrátil Řecku, je i malá bronzová soška ženy. Památky jsou vystaveny v Národním archeologickém muzeu v Aténách. Foto: Profimedia – ALEXANDROS BELTES / EPA
Reklama

Řecká ministryně kultury Lina Mendoniová převzala předměty od zástupce izraelského památkového úřadu Amira Ganora. Ceremonie se odehrála v Národním archeologickém muzeu v Aténách.

"Je to poprvé, co Izrael vrátil Řecku starožitnosti, a znamená to začátek užší spolupráce mezi oběma zeměmi při ochraně kulturního dědictví," uvedla Mendoniová. "Každé navrácení kulturního předmětu do místa jeho původu má širší symbolický a morální rozměr," dodala.

Ancient Greek artifacts returned from Israel in National Archaeological Museum in Athens
Navrácené starořecké památky jsou vystaveny v Národním archeologickém muzeu v Aténách. Jejich oficiální slavnostní předání Izraelem se uskutečnilo 13. října 2026.Foto: Profimedia – ALEXANDROS BELTES / EPA

Soubor zahrnuje malou bronzovou sošku ženy a keramické předměty, mezi nimiž jsou úzké lahvičky na olej, amfory se dvěma uchy a poháry na pití zdobené výjevy z mytologie a geometrickými motivy. Předměty jsou předběžně datovány do období mezi lety 700 a 320 př. n. l.

Atény vedou dlouhodobou kampaň za navrácení takzvaných parthenónských soch. Tyto 2500 let staré mramorové plastiky byly odvezeny z Akropole a nyní jsou vystaveny v Britském muzeu v Londýně.

Reklama
Reklama

Řecká konzervativní vláda a Izrael v posledních letech posílily spolupráci v energetice a obraně. V srpnu Izrael podepsal dohodu v hodnotě tří miliard eur (zhruba 73 miliard korun) o vybudování systému protivzdušné obrany v Řecku, nazvaného Achillův štít.

Související

Řečtí ani izraelští představitelé v úterý neuvedli, jak se artefakty dostaly do Izraele ani za jakých okolností byly z Řecka nelegálně odvezeny. V minulosti se u starožitností navrácených ze soukromých zahraničních sbírek často ukázalo, že pocházely z nelegálních vykopávek.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Trial of former Ukrainian army officer over the 2022 Nord Stream gas pipeline blasts, in Hamburg
Trial of former Ukrainian army officer over the 2022 Nord Stream gas pipeline blasts, in Hamburg
Trial of former Ukrainian army officer over the 2022 Nord Stream gas pipeline blasts, in Hamburg

Viní ho z „válečných zločinů“. Ukrajinec stojí před soudem za útok na Nord Stream

V německém Hamburku za velkého zájmu médií začal ve středu soud s ukrajinským občanem Serhijem K., který čelí obžalobě z válečných zločinů kvůli podezření z útoku na plynovody Nord Stream. Podle agentury DPA se před budovou konaly dvě menší demonstrace. Termín verdiktu není znám. Očekává se nejdříve v roce 2027, přinejmenším do února chce soud případ projednávat. Ukrajinec účast na útoku popřel.

Tennis: National Bank Open
Tennis: National Bank Open
Tennis: National Bank Open

Slavná Slovenka ostře tepe „rozmazlené“ tenistky. Zážitek se Šwiatekovou ji šokoval

Tenisová asociace WTA se topí v alarmujících finančních potížích, bez mohutných dotací od arabských šejků hrozí ženskému tenisu bankrot. Pokud bude současný trend pokračovat, může se do červených čísel dostat už příští rok. Podle bývalé špičkové hráčky a tenisové funkcionářky Slovenky Daniely Hantuchové jsou na vině i současné zhýčkané hvězdy.

Cizinecká policie, vozidla
Cizinecká policie, vozidla
Cizinecká policie, vozidla

Cizinci z jihovýchodu Evropy zneužili ukrajinské uprchlíky a Česko okradli o miliony

Kriminalisté ukončili vyšetřování případu čtyř lidí, kteří podle nich podvodně získali téměř 2,8 milionu korun určených na podporu domácností ubytovávajících ukrajinské uprchlíky. Dva muži a dvě ženy podle vyšetřovatelů peníze získali prostřednictvím téměř 750 žádostí, které podávali bez vědomí více než 70 ukrajinských žen.

Trump
Trump
Trump

Spletla si Trumpa s manželem. „Horší to být nemohlo,“ dobírají si média novou mluvčí

Nová tisková mluvčí Bílého domu měla v úterý první vystoupení před novináři. Podle médií ale Katie Zachariová v nové roli příliš neobstála. Někteří novináři její premiéru označují za katastrofální a upozorňují i na to, že šlo o jeden z nejkratších a nejrozpačitějších tiskových brífinků, co zažili. Média zároveň připomínají i minulost nové mluvčí, která dříve často sdílela konspirační teorie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama