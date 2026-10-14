Bronzová soška i amfory jsou opět doma. Izrael vrátil Řecku 22 starověkých artefaktů

V úterý 13. října Izrael vrátil do Řecka dvaadvacet starověkých starožitností, nelegálně odvezených z jihoevropské země. Ve středu o tom informovala agentura AP. Předání se odehrálo na pozadí posilující spolupráce obou zemí.
Řecká ministryně kultury Lina Mendoniová převzala předměty od zástupce izraelského památkového úřadu Amira Ganora. Ceremonie se odehrála v Národním archeologickém muzeu v Aténách.
"Je to poprvé, co Izrael vrátil Řecku starožitnosti, a znamená to začátek užší spolupráce mezi oběma zeměmi při ochraně kulturního dědictví," uvedla Mendoniová. "Každé navrácení kulturního předmětu do místa jeho původu má širší symbolický a morální rozměr," dodala.
Soubor zahrnuje malou bronzovou sošku ženy a keramické předměty, mezi nimiž jsou úzké lahvičky na olej, amfory se dvěma uchy a poháry na pití zdobené výjevy z mytologie a geometrickými motivy. Předměty jsou předběžně datovány do období mezi lety 700 a 320 př. n. l.
Atény vedou dlouhodobou kampaň za navrácení takzvaných parthenónských soch. Tyto 2500 let staré mramorové plastiky byly odvezeny z Akropole a nyní jsou vystaveny v Britském muzeu v Londýně.
Řecká konzervativní vláda a Izrael v posledních letech posílily spolupráci v energetice a obraně. V srpnu Izrael podepsal dohodu v hodnotě tří miliard eur (zhruba 73 miliard korun) o vybudování systému protivzdušné obrany v Řecku, nazvaného Achillův štít.
Řečtí ani izraelští představitelé v úterý neuvedli, jak se artefakty dostaly do Izraele ani za jakých okolností byly z Řecka nelegálně odvezeny. V minulosti se u starožitností navrácených ze soukromých zahraničních sbírek často ukázalo, že pocházely z nelegálních vykopávek.
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