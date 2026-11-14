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Kultura

Brno ovládli Jediové a superhrdinové. Comic-Con přilákal nadšence i filmové hvězdy

Návštěvníci Comic-Conu Brno & Junior oblékli kostýmy postav z Hvězdných válek, Star Treku, Pána prstenů, Harryho Pottera, anime i počítačových her. Takzvaný cosplay je jednou z hlavních atrakcí festivalu a někteří fanoušci přípravě svých převleků věnují i několik měsíců. Výstaviště se tak na celý víkend proměnilo v pestrý svět fantazie, kde nechybí skvělá atmosféra, setkávání fanoušků, workshopy, soutěže ani bohatý program pro děti a celé rodiny.
Návštěvníci Comic-Conu Brno & Junior oblékli kostýmy postav z Hvězdných válek, Star Treku, Pána prstenů, Harryho Pottera, anime i počítačových her. Takzvaný cosplay je jednou z hlavních atrakcí festivalu a někteří fanoušci přípravě svých převleků věnují i několik měsíců. Výstaviště se tak na celý víkend proměnilo v pestrý svět fantazie, kde nechybí skvělá atmosféra, setkávání fanoušků, workshopy, soutěže ani bohatý program pro děti a celé rodiny.
Návštěvníci Comic-Conu Brno & Junior oblékli kostýmy postav z Hvězdných válek, Star Treku, Pána prstenů, Harryho Pottera, anime i počítačových her. Takzvaný cosplay je jednou z hlavních atrakcí festivalu a někteří fanoušci přípravě svých převleků věnují i několik měsíců. Výstaviště se tak na celý víkend proměnilo v pestrý svět fantazie, kde nechybí skvělá atmosféra, setkávání fanoušků, workshopy, soutěže ani bohatý program pro děti a celé rodiny.
Návštěvníci Comic-Conu Brno & Junior oblékli kostýmy postav z Hvězdných válek, Star Treku, Pána prstenů, Harryho Pottera, anime i počítačových her. Takzvaný cosplay je jednou z hlavních atrakcí festivalu a někteří fanoušci přípravě svých převleků věnují i několik měsíců. Výstaviště se tak na celý víkend proměnilo v pestrý svět fantazie, kde nechybí skvělá atmosféra, setkávání fanoušků, workshopy, soutěže ani bohatý program pro děti a celé rodiny.
Návštěvníci Comic-Conu Brno & Junior oblékli kostýmy postav z Hvězdných válek, Star Treku, Pána prstenů, Harryho Pottera, anime i počítačových her. Takzvaný cosplay je jednou z hlavních atrakcí festivalu a někteří fanoušci přípravě svých převleků věnují i několik měsíců. Výstaviště se tak na celý víkend proměnilo v pestrý svět fantazie, kde nechybí skvělá atmosféra, setkávání fanoušků, workshopy, soutěže ani bohatý program pro děti a celé rodiny.
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21 fotografií
Návštěvníci Comic-Conu Brno & Junior oblékli kostýmy postav z Hvězdných válek, Star Treku, Pána prstenů, Harryho Pottera, anime i počítačových her. Takzvaný cosplay je jednou z hlavních atrakcí festivalu a někteří fanoušci přípravě svých převleků věnují i několik měsíců. Výstaviště se tak na celý víkend proměnilo v pestrý svět fantazie, kde nechybí skvělá atmosféra, setkávání fanoušků, workshopy, soutěže ani bohatý program pro děti a celé rodiny. |
Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
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Brněnské výstaviště se na víkend proměnilo v místo, kde se potkávají světy Hvězdných válek, Star Treku, Pána prstenů nebo Harryho Pottera. Do pavilonu E se od pátku sjíždějí tisíce fanoušků popkultury na pátý ročník festivalu Comic-Con Brno & Junior. Nechybějí propracované kostýmy oblíbených filmových a seriálových postav, komiksy, videohry, anime ani české pohádky.

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Comic-Con je především velkým setkáním fanoušků sci-fi, fantasy, filmů, seriálů, komiksů, anime a her. Návštěvníci sem přicházejí nejen obdivovat své oblíbené hrdiny, ale také se do nich sami proměnit.

V prostorách výstaviště tak člověk potká rytíře Jedi, čaroděje z Bradavic, elfy ze Středozemě, superhrdiny, postavy z anime i videoher. Tzv. cosplay, tedy převlékání za oblíbené postavy, přitom často znamená týdny i měsíce příprav a výroby kostýmů.

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Velkým lákadlem české variace Comic-Conu jsou každoročně také zahraniční herecké hvězdy, které za fanoušky přijíždějí z celého světa. Letošní ročník nabízí mimořádně silné zastoupení kultovních seriálů a filmů.

Dorazila např. Amanda Tappingová, představitelka Samanthy Carterové z Hvězdné brány, Robert Picardo a Gates McFaddenová ze Star Treku nebo David Wenham, který si zahrál Faramira v trilogii Pán prstenů. Mezi další výrazná jména patří Miranda Ottoová, filmová Éowyn, nebo Dominic Monaghan, představitel hobita Smíška.

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Brněnský Comic-Con přitom rok od roku roste. Zatímco první ročník v roce 2022 přilákal zhruba deset tisíc návštěvníků, zájem o další ročníky postupně stoupá. Loni organizátoři hlásili rekordní ročník v dosavadní historii brněnské akce. Comic-Con se navíc propojuje s knižním veletrhem Kniha Brno, takže si na své přijdou také milovníci literatury.

U toho nechybí ani Aktuálně.cz. Redakce na místě zachycuje atmosféru festivalu a hovořila také s několika zahraničními hosty, mimo jiné s herci ze Star Treku, Hvězdné brány a Pána prstenů. Rozhovory s nimi přineseme v následujících dnech.

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