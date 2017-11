Britský písničkář Tom Odell bude hvězdou pražského festivalu Metronome 2018. Ten zahajuje předprodej

před 1 hodinou

Tom Odell. | Video: YouTube / Tom Odell

Pražský festival Metronome, jenž letos v červnu na Výstavišti přivítal Stinga či kapelu Kasabian, ohlašuje jméno prvního účinkujícího pro příští rok. Je jím britský písničkář a klavírista Tom Odell, kterého české publikum dobře zná - hrál v Lucerna Music Baru a loni naplnil Malou sportovní halu. S písničkami začal ve třinácti, kdy opustil klasickou kytaru ve prospěch klavíru. Ve dvaadvaceti získal za EP Songs form Another Love Cenu kritiků v rámci Brit Awards. Poté vydal dvě alba: Long Way Down a Wrong Crowd. Mezi jeho vzory patří Eltona John, Billy Joel či Tom Waits. Festival zároveň začíná s předprodejem, k dispozici jsou dvoudenní vstupenky za 1490 Kč. Prvních 500 kusů stojí 1190 Kč.

Doporučujeme

Související