Vyšel první trailer z filmu, kde Brad Pitt závodí ve formuli 1. Hrají k tomu Queen

Firma Apple v neděli vpodvečer vydala první teaser trailer z celovečerního hraného filmu o závodech formule 1, v němž hlavní roli ztvární oscarový herec Brad Pitt. Snímek nazvaný jednoduše F1 natočil Joseph Kosinski, režisér předloňského Top Gunu: Mavericka, a měl by patřit k hollywoodským hitům příštího léta. Česká kina jej začnou promítat 26. června 2025.

Jak píše server Variety.com, Brad Pitt ztvární bývalého pilota formule 1 Sonnyho Hayese, který se vrací na trať v dresu fiktivní stáje APXGP. "Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston, teď McLaren. Na rovince nám to pěkně dávají. Musíme zabojovat v zatáčkách. Postavíme vůz právě na to," říká v traileru. Na dotaz, jak to udělat, aby to bylo bezpečné, odvětí, že o bezpečnosti přece nikdo nemluvil.

Zbytek devadesátivteřinového videa, které doprovází skladba We Will Rock You od kapely Queen, už tvoří takřka výhradně záběry ze skutečných Grand Prix, kde štáb natáčel vloni a letos. Na tratích vždy vyrostly boxy fiktivní 11. stáje APXGP. Jejího druhého jezdce ztvární Damson Idris, majitele týmu pak hraje držitel Oscara Javier Bardem. Dále ve snímku účinkují Tobias Menzies nebo irská rodačka Kerry Condon, díky dramatu Víly z Inisherinu nominovaná na Oscara za nejlepší výkon ve vedlejší roli.

Podle britské BBC trénoval Pitt závodění v upraveném monopostu podobném formuli 2. Cílem projektu je mimo jiné posílit oblibu formule 1 u širší veřejnosti, což už se podařilo videotéce Netflix s dokumentárním seriálem F1: Touha po vítězství. Ten začal v roce 2019, letos měla premiéru šestá řada.

Snímek s rozpočtem okolo 140 milionů dolarů, v přepočtu 3,2 miliardy korun, vyrobila firma Apple. Spolupracovala na něm se skutečnými jezdci a všemi deseti týmy formule 1. Jedním z koproducentů je sedminásobný britský mistr světa v tomto závodění Lewis Hamilton.