Film podle hry Borderlands je naprosto o ničem. Rezignoval na příběh i zábavu

Po seriálech The Last of Us a Fallout se zdálo, že Hollywood konečně přišel na to, jak zadaptovat videohru a neurazit při tom všechny hráče světa. Slavit by však bylo předčasné. Filmové zpracování sci-fi střílečky Borderlands, které od čtvrtka promítají kina, představuje návrat do časů, kdy podle her vznikaly zaměnitelné akční snímky na jedno použití.

2:43 Film Borderlands česká kina promítají od tohoto čtvrtka. | Video: Bontonfilm