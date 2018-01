Bond po Craigovi bude více odrážet dobu, říká producentka. Nezavrhla herečku ani herce tmavé pleti

před 3 hodinami

Představitelem Jamese Bonda možná již brzy nebude muž bílé pleti. Jedna z producentek snímků o britském špionovi s číslem 007 Barbara Broccoliová se totiž nechala slyšet, že by ráda šla s dobou. „Tyto filmy reflektují dobu, vždy se snažíme posouvat limity. Ve věci Bonda je možné všechno,“ řekla deníku Daily Mail. Už dříve se jako o následovníkovi Daniela Craiga spekulovalo o herci tmavé pleti Idrisi Elbovi. Proti porušení tradice „pohledného, bílého a britského muže“ se však vyslovili exBondové Roger Moore i Pierce Brosnan. Někteří fanoušci by si navíc po vzoru seriálu Pán času (Doctor Who), kde si hlavní roli zahraje Jodie Whittakerová, přejí, aby se v roli agenta 007 představila žena.

