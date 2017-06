Bob Dylan v Praze vystavuje obrazy americké krajiny. Vznikaly v hospůdkách a motelech

před 1 hodinou

Z výstavy On the Road. | Foto: Lukáš Bíba

Bob Dylan je známý především jako hudebník a spisovatel. Česká soukromá galerie však ve spolupráci s londýnskou Gallery Halcyon představuje na Staroměstské radnici i jinou tvář držitele Nobelovy ceny. Jeho skici z cest budou až do konce srpna k vidění v Křížové chodbě.

V Křížové chodbě Staroměstské radnice je od středy k vidění 56 kreseb hudebníka a držitele Nobelovy ceny za literaturu Boba Dylana. Z londýnské galerie Halcyon je přivezla soukromá česká Galerie GOAP.

Dylanovy skici tužkou z let 2008 až 2014, které jsou vystavovány pod názvem On the Road s podtitulem Neznámá tvář známého umělce, doplňuje sbírka jeho dvaceti gramofonových desek a fotografie Alana Pajera. Na nich jsou zachyceni někdejší prezident Václav Havel a Bob Dylan u příležitosti jeho koncertu v Praze v roce 2005.

Americká krajina Dylanovýma očima

Hudebník a loňský držitel Nobelovy ceny za literaturu vytvářel kresby nejen americké krajiny a měst během svých cest na koncerty. "Říká se, že nejezdili po žádných dálnicích, ale že to brali křížem krážem přes venkov a malé motely, hospůdky a že si to strašně užívali. Jeho nejhezčí věci jsou z těchto cest," uvedl galerista Zdeněk Kočík.

Rozšířit povědomí o Dylanovi grafikovi se rozhodla britská Halcyon Gallery po dohodě s hudebníkem, 295 jeho skic s vlastnoručním podpisem pak nechala zvětšit pomocí inkoustového digitálního tisku a opatřila je certifikáty o pravosti.

"Když galerie Halcyon Gallery přišla s návrhem, abych vytvořil obrazy americké krajiny, nemusela mě dlouho přemlouvat. Po krátkém vyjasnění jsem rovnou začal. Všechna díla měla mít jednoho společného jmenovatele: americkou krajinu - jak ji vidíme, když jí křížem krážem projíždíme a jak ji vnímáme mimo hlavní tahy, při cestách po vedlejších silnicích ve svobodném a volném duchu," popsal vznik svých kreseb sám Dylan v jednom z rozhovorů.

Z Londýna do Prahy autem

Galerie GOAP část kreseb zakoupila do své sbírky a zbytek si na tři měsíce zapůjčila. Kočík přiznal, že nakoupit Dylanovy grafiky je obtížné. Z Londýna do Prahy byly přesouvány v několika fázích autem. Podle kurátorky výstavy Heleny Kočíkové byly důvodem obstrukce, které leteckou dopravu uměleckých děl provází.

Kurátorka přiznala, že výběr 56 grafik byl spíše náhodný. "Chtěli jsme, aby to bylo různorodé, proto je jedna část zaměřená na pozdější tvorbu, která byla přímo zadána londýnskou galerií. Pak je tady druhá část, která vznikla podle jeho skic a kreseb z celého světa," uvedla.

Ačkoliv pětasedmdesátiletý americký muzikant a spisovatel na vernisáž své pražské výstavy nedorazil, návštěvníci si jeho hlas mohli vychutnat alespoň z reprodukované hudby.

Kurátorka sdělila, že sice o jeho pozvání uvažovali, ale pak pochopili, že to asi spíš nevyjde. "Ale bylo by to krásné," dodala.

Velká část Dylanovy nejznámější tvorby pochází ze 60. let. Jeho texty se vzpíraly soudobým konvencím a lze v nich najít různé politické, sociální, filozofické a literární vlivy. Právě za to získal vloni od Švédské akademie Nobelovu cenu, což vzbudilo řadu rozporuplných reakcí veřejnosti. Publikoval také například sbírku Tarantule a Kroniky (1970) nebo memoáry (2004).