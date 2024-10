Blíží se Das Filmfest. Zahájí ho hraný film o Kafkově poslední lásce

Poslední milostný vztah spisovatele Franze Kafky s ošetřovatelkou Dorou Diamant líčí životopisný hraný film, který zahájí 18. ročník festivalu německojazyčné kinematografie Das Filmfest. Snímek nazvaný Nádhera života diváci poprvé uvidí příští středu 16. října v pražském kině Lucerna.

Kromě Lucerny se bude promítat v kině Edison Filmhub, v metropoli program Das Filmfestu potrvá do 20. října. Od 22. do 26. října se festival přesune do brněnského kina Art, ve dnech 1. až 5. listopadu pak vyvrcholí v nově zrekonstruovaném sálu Central Městského muzea v Olomouci. Na programu bude více než 20 německy mluvených filmů.

Nádheru života natočili Georg Maas a Judith Kaufmann. Líčí poslední milostný vztah Franze Kafky, od jehož úmrtí letos uplynulo 100 let. Spisovatel se na sklonku života v sanatoriu na pobřeží Baltského moře seznámil s židovskou ošetřovatelkou Dorou Diamant. Ta se stala jedinou ženou, s níž literát tou dobou již trpící tuberkulózou alespoň krátce žil. "Projekce se osobně zúčastní režisér Georg Maas," doplňuje Karolína Bukovská, zástupkyně Rakouského kulturního fóra v Praze.

Několikrát se v programu přehlídky objevuje téma druhé světové války. Mimořádný pohled do nacistické propagandy slibuje například hraný film Goebbels - Mistr propagandy. Příběh německého ministra propagandy a válečného zločince Josepha Goebbelse, jenž dokázal mobilizovat masy a formovat veřejné mínění tak, aby ospravedlnil brutální činy nacistů, uvedou v pražském kině Lucerna režisér Joachim A. Lang a představitel titulní role Robert Stadlober.

Další snímek nazvaný S láskou, Vaše Hilde inspirovala komunistická odbojová skupina Rudý orchestr, která do roku 1942 působila v Berlíně a mimo jiné upozorňovala na příkoří, jež zažívají Židé.

Festival nabídne též adaptaci bestselleru Polednice od spisovatelky Julie Franck, kterou natočila rakouská režisérka Barbara Albert. Historické drama sleduje osudy židovské hrdinky, jejíž životní plány těžce poznamená druhá světová válka.

Program dále zahrnuje režijní debut známého herce Daniela Brühla, který už snímek Soused v létě přivezl na karlovarský festival, nebo Spálenou zemi odehrávající se v berlínském podsvětí. V hlavní roli profesionálního lupiče se představí jedna z hvězd seriálu Babylon Berlin, herec Mišel Matičević.

Za "pravděpodobně nejdůležitější" klimatický dokument loňského roku pořadatelé označují Plastic Fantastic, jenž poskytuje vhled do myšlení a jednání zástupců plastového průmyslu. Jejich názory konfrontuje s postoji vědců a ekologických aktivistů. Režisérka Isabella Willinger se zúčastní projekce v pražském kině Edison Filmhub.

Součástí letošního ročníku Das Filmfestu bude i doprovodný program. V pražském Kině Kavalírka se ve čtvrtek 17. října uskuteční panelová diskuse o postavení žen v německém, rakouském a švýcarském filmu, které se zúčastní profesionálky z těchto zemí. Několik snímků z letošního programu včetně Nádhery života se později dočká distribuční premiéry.