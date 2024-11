Recenze: Rozbombardované domy, zatopené metro. Film líčí odyseu válečným Londýnem

"Co si dáte?" ptá se mladík v námořnické uniformě mladé ženy u baru. "My teď máme práci, takže si drinky můžeme koupit samy," odvětí ona. Píše se rok 1940, Londýn denně drtí německé bombardéry a ženy jako Tilda pracují třeba v továrně na munici. Oscarový režisér Steve McQueen v novém filmu Blitz provádí diváky trochu jinou válečnou metropolí než konvenční dramata. Bude to zase na Oscara?

1:47 Film Blitz je ve videotéce Apple TV+ s českými titulky. | Video: Apple TV+