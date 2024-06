Izraelský basista Avishai Cohen zahrál v Moskvě. Poláci mu ruší koncerty

Dva polské festivaly zrušily plánované koncerty izraelského kontrabasisty Avishaie Cohena. Učinily tak poté, co Cohen tento měsíc vystoupil na jazzové přehlídce v Moskvě financované fondem ruského prezidenta Vladimira Putina. Hudebník na kritiku nereagoval, zrušil si však účet na sociální síti X a omezil, kdo může komentovat jeho příspěvky na Facebooku.

Cohenův koncert jako první zrušil polský festival Jazz Around, píše deník Gazeta Wyborcza. "Vzhledem k nedávnému vystoupení tria Avishaie Cohena na Moskevském jazzovém festivalu, podporovaném ruskou vládou, jsme se s ohledem na svobodu, demokracii, další účastníky a v neposlední řadě také na bezpečnost rozhodli zrušit koncert Avishaie Cohena," zdůvodnila mluvčí a ujistila, že polští pořadatelé podporují Ukrajinu, nikoliv Rusko.

Tuto středu se přidal polský Ethno Jazz Festival. "S lítostí oznamujeme, že koncert Avishaie Cohena naplánovaný na 3. září ve Vratislavi byl zrušen," napsali organizátoři.

Podle polské zpravodajské stance tvn24.pl se Cohen ke kauze ani po několika dnech nevyjádřil. V reakci na sérii negativních příspěvků od fanoušků si pouze zrušil účet na sociální síti X, dříve známé jako Twitter, a například na Facebooku omezil, kdo může komentovat jeho příspěvky.

Cohen podle všeho zatím odepsal pouze pořadatelům festivalu v ukrajinském Lvově, kteří s ním předtím jednali o možnosti charitativního vystoupení. "Nikdy jsem se nevyjadřoval k politice, stejně jako se neztotožňuji s žádným náboženstvím nebo rasou. Ke všem lidem na celém světě přistupuji stejně. Všichni si zaslouží být povzneseni darem hudby," vzkázal Cohen ukrajinským organizátorům, kteří takovou odpověď označili za nedostatečnou a muzikanta vzápětí umístili na černou listinu.

Video na serveru YouTube zachycuje, jak Avishai Cohen v Moskvě ve světové premiéře představuje novou skladbu na text svého jmenovce, kanadského básníka a zpěváka Leonarda Cohena. "Myslím, že se hodí do doby, v níž žijeme, protože si přejeme být mírumilovní. Jmenuje se Modlím se za odvahu," říká izraelský basista.

V Česku o události informoval jazzový novinář Petr Vidomus v Deníku N. Podle něj měl být koncert na moskevském festivalu patrně západnímu publiku skryt, neboť o něm Avishai Cohen neinformoval na svých sociálních sítích ani webu, kam jinak zařazuje každou destinaci. "Záběry jeho tria z moskevské ermitážní zahrady jsou však široce sdíleny na sítích," zdůrazňuje Vidomus.

Kromě Cohena v Moskvě vystoupili hráč na oud Dhafer Youssef nebo kamerunský baskytarista Richard Bona. Oba v minulosti stejně jako Cohen koncertovali také v Česku. Hlavní tváří moskevské přehlídky je ruský saxofonista Igor Butman, člen vládnoucí strany Jednotné Rusko a stoupenec ruské anexe ukrajinského Krymu.

Každoroční akci financuje zvláštní fond prezidenta Vladimira Putina pro kulturu a Gazprombank, což je banka ruského plynárenského koncernu Gazprom. Účastí na této akci podle Vidomuse umělci prolomili jisté tabu, "a sice že západní hudebníci v zemi, jež napadla před dvěma lety Ukrajinu, nyní obvykle nehrají".

Polský týdeník Polityka v této souvislosti připomíná, že Poláci již v roce 2022 zrušili koncert hudebníkovi Rogeru Watersovi z kapely Pink Floyd kvůli jeho proruským postojům. Stejně tak o sérii naplánovaných koncertů v Polsku přišel český písničkář Jaromír Nohavica, když po vypuknutí ruské války na Ukrajině odmítl vrátit medaili od Vladimira Putina.

Sami od sebe naopak v reakci na vypuknutí ruské války na Ukrajině odřekli plánované koncerty v Rusku hudebníci jako Nick Cave a Iggy Pop nebo kapely Iron Maiden, Green Day, Franz Ferdinand, Bring Me the Horizon či The Killers.

Čtyřiapadesátiletý Avishai Cohen začínal coby spoluhráč slavného jazzového klavíristy Chicka Corey, sólovou dráhu zahájil už v 90. letech minulého století.

Od té doby také jezdí do Česka, kde absolvoval téměř tři desítky koncertů, mimo jiné na prestižních festivalech Struny podzimu a Colours of Ostrava. Koncertoval ale také na Pražském hradě nebo ve Foru Karlín.

