Ať je náš film Po strništi bos dojemný, přeje si Jan Svěrák. Ukázku namluvil jeho otec

před 21 minutami

Video: Bioscop | 02:09

Tvůrci filmu Po strništi bos, syn Jan Svěrák a otec Zdeněk Svěrák, zveřejnili novou ukázku. Provází ji hlas Svěráka staršího. „Chtěl jsem, aby se do traileru dostal pocit, jaký jsem měl při čtení tátovy předmluvy ke knížce Po strništi bos. Popisuje v ní, jak se jako starý muž pokouší vzpomínat na dětství. Je to upřímné, prosté a nesmírně dojemné. Chtěl bych, aby takovou emocí dýchal i náš film. Trailer je jeho předmluvou," říká Jan Svěrák. Film s Terezou Voříškovou a Ondřejem Vetchým v hlavní roli dějově předchází Obecné škole a vypráví příběh malého Edy (Alois Gréc) v době Protektorátu. Do kin jde film 17. srpna.

