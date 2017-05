Ariana Grande: Z dětských muzikálů mezi světovou popovou špičku

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Jít na koncert americké hvězdičky Ariany Grande znamená pro dospívající totéž co pro malé děti setkání s Annou a Elsou z pohádky Ledové království. Arianu proslavila role v americkém teenagerském sitcomu Victorious (V jako Victoria), po níž se začala více věnovat zpěvu. Od roku 2012 vydala tři alba: Yours Truly, My Everything a Dangerous Woman. Je tak zřejmé, že terorista, jenž stojí za včerejším útokem na včerejším manchesterském koncertě, chtěl zaútočit hlavně na děti a mládež.

Třiadvacetiletá popová a R’n’B zpěvačka a herečka s italskými kořeny Ariana Grande dostala jméno po princezně Orianě ze seriálu Kocour Felix z padesátých let. V hereckém prostředí se pohybuje odmala, za sebou má role v dětských muzikálech Čaroděj ze země Oz nebo Kráska a zvíře.

V patnácti si za roli roztleskávačky v broadwayském muzikálu 13 vysloužila "dorosteneckou" cenu National Youth Theatre Association Award. Grande přitom z uměleckého prostředí nepochází, tatínek vlastní grafickou firmu a maminka je vedoucí firmy, která se zaměřuje na komunikaci a přenos signálu.

Arianin průlom přišel v sedmnácti s rolí v oblíbeném americkém sitcomu teenegarské televize Nickelodeon Victorious (v češtině V jako Victorie), kde si Ariana v příběhu o ctižádostivé zpěvačce Tori zahrála roli Cat Valentine, zpěvaččinu kamarádku z hudební školy. "S Cat je legrace, je hodně emotivní, volnomyšlenkářská a žije si ve svém světě. Miluju ji," popsala Ariana tehdejší roli.

Seriál z muzikantského prostředí Grande inspiroval k vlastní hudební kariéře. Píseň Give It Up, která se objevila na soundtracku k seriálu V jako Victorie, pro ni sice složil tým autorů, jako zpěvačka byla ale Ariana suverénní už tehdy: na YouTube lze i dnes najít šest let staré video, kde Ariana s přehledem zpívá coververzi písně Rolling In the Deep od Adele.

V roce 2012 se Grande podílela na skladbě Popular Song slavnějšího kolegy Miky, to už ale pracovala na svém prvním řadovém albu Yours Truly. Singlu The Way se dařilo velmi dobře, dostal se do první desítky R‘n‘B žebříčku prestižní hitparády magazínu Billboard. Mezi její další "prvoligové zářezy" patří například spolupráce s kolegyněmi Jessie J, Iggy Azaleou, elektronickým duem Major Lazer nebo R’n’B hvězdou Weekndem. Hostovala také na turné Justina Biebera.

Prozatím posledním singlem Ariany Grande je stejnojmenný hit z desky Dangerous Woman z roku 2016. Album, podle kritiky již "dospělejší", na Billboardu debutovalo na druhém místě hned za nahrávkou Views R’n’B hvězdy Drakea.

Na Arianině facebookovém i twitterovém účtu, který sleduje přes 45 milionů lidí, se po včerejším incidentu objevil stručný smutný vzkaz: "Jsem zničená a je mi to strašně líto. Nemám slov."